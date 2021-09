Internado em Sao Paulo, Pelé passa por cirurgia para retirada de tumor no cólon

Internado há seis dias no Hospital Albert Eistein, em São Paulo, após passar por exames de rotina, Pelé atualizou o seu estado de saúde nesta segunda-feira. Nas redes sociais, o Rei do Futebol revelou que foi submetido no último sábado a uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon direito, uma parte do intestino.

“Meus amigos, muito obrigado pelas mensagens de carinho. Eu agradeço a Deus por estar me sentindo muito bem e por permitir que o Dr. Fábio e o Dr. Miguel cuidem da minha saúde. No último sábado fui submetido a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito”, disse Pelé nas redes sociais.

Segundo o ex-jogador, o tumor foi identificado na realização dos exames de rotina pelos quais passou na semana passada. Na ocasião, Pelé usou suas redes sociais para tranquilizar seus fãs, negar boatos de que teria sofrido um desmaio e assegurar que sua saúde estava boa. Até brincou que não poderia “jogar no domingo”.

Depois de descobrir o tumor no cólon, Pelé disse que “está acostumado a comemorar grandes vitórias” ao lado dos fãs e se mostrou otimista. “Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos”.

Minutos depois de Pelé vir a público para revelar a retirada do câncer no cólon, o Hospital Albert Einstein confirmou a cirurgia na divulgação do boletim médico do ex-jogador. Os médicos informaram que o “tumor foi identificado durante a realização de exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina e o material foi encaminhado para análise patológica” e disseram que Pelé “passa bem, está em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e a previsão é que seja transferido para o quarto nesta terça-feira (7)”.

O câncer de cólon, chamado também de câncer do intestino grosso ou câncer colorretal quando afeta o reto, surge quando as células na parte interior do cólon se multiplicam de forma diferente uma das outras, dobrando de tamanho e se inflamando. Os sintomas podem ser prisão de ventre, dores abdominais e sangue nas fezes, em casos avançados.

O cólon corresponde a parte central do intestino grosso, que possui ainda outras duas partes menores, o ceco e o reto.

Pelé tem enfrentado problemas de saúde nos últimos anos. Aos 80 anos e perto de completar 81, em 23 de outubro, o Rei do Futebol passou por uma série de cirurgias no quadril que dificultaram a sua locomoção. Ele tem uma prótese no local e sofre com problemas também no joelho direito. Até por isso, e também em virtude da pandemia de covid-19, o tricampeão mundial tem estado mais recluso, sem participar de eventos, como estava acostumado a fazer. Segundo Edinho, um de seus filhos, o pai ficou abatido com os problemas de mobilidade e com “certa depressão”.