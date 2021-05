Internacional vence Olímpia e encaminha classificação na Libertadores

Uma vitória suada e merecida do Internacional. Em um dos jogos que fecharam as disputas da quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América na noite desta quinta-feira, o Internacional conquistou uma importante vitória para ficar cada vez mais perto da classificação no Grupo B, um dos mais equilibrados da competição. O time gaúcho venceu o Olímpia, pelo placar de 1 a 0, em pleno estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai. O único gol do jogo foi marcado por Yuri Alberto, já na parte final do segundo tempo.

Com o resultado, o Internacional chegou aos nove pontos e divide a liderança do Grupo B com o Deportivo Táchira-VEN, mas fica na frente no saldo de gols (7 contra 1). Já o Olímpia é quarto colocado com seis. Mas, nesta chave todos os quatro integrantes chegam com chances matemáticas de avançarem na última rodada.

O time gaúcho é o que vive a situação mais tranquila, já que apesar de fazer um confronto direto, tem bom saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate. Os dois primeiros vão seguir na disputa e o terceiro colocado vai entrar nas oitavas da Copa sul-americana.

Na sexta e última rodada da fase de grupos, o Internacional jogará por um empate diante do Always Ready-BOL, na próxima quarta-feira (26), às 19h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Situação diferente do Olímpia que terá que vencer o Deportivo Táchira-VEN, em casa, no estádio Manuel Ferreira e ainda tirar a diferença entre as equipes no saldo de gols.

O primeiro tempo foi bastante burocrático com as duas equipes se estudando no meio-campo e trocando passes para achar espaços na defesa adversária. Tanto que o Internacional controlou boa parte dos 45 minutos iniciais e teve 70% de posse de bola, mas não conseguiu converter essa superioridade em lances de perigo. Tanto que a primeira boa chance só foi acontecer aos nove minutos. Palacio cruzou na medida para Thiago Galhardo, que subiu livre, mas acabou cabeceando para fora.

Do outro lado, acuado, o Olímpia se fechou na defesa e tentava responder em contra-ataques rápidos com bolas alçadas na área. Em um desses lances, aos 37 minutos, Estigarribia pegou o rebote e encontrou Iván Torres invadindo a área, nas costas da defesa do Internacional que estava desarrumada. O lateral chegou chutando de primeira, mas mandou para fora, raspando na trave direita de Marcelo Lomba. Por isso, o primeiro tempo terminou com o empate sem gols.

Na volta do intervalo, o Internacional fez pressão para tirar o zero do placar desde o primeiro minuto. A primeira chance de perigo veio aos oito, quando após uma boa troca de passes, Saravia cruzou na área e Moisés desviou de cabeça, mas pegou fraco na bola e mandou nas mãos do goleiro adversário. A partir daí, o ritmo do jogo acelerou e depois de duas faltas firmes, o Olímpia viu o zagueiro Salcedo sendo expulso.

Com mais espaço e um jogador a mais, o Inter seguiu em cima. Aos 21, Victor Custa soltou o pé em uma cobrança de falta, mas o goleiro Aguilar conseguiu se esticar inteiro e espalmar para fora. Porém, a melhor chance veio aos 32, quando Yuri Alberto recebeu um toque açucarado de Taison e ficou cara-a-cara com o goleiro adversário, mas chutou fraco em cima do rival.

Apesar do erro, o camisa 11 se redimiu cinco minutos depois ao colocar o time brasileiro em vantagem. Aos 37, Moisés cruzou, Marcos Guilherme escorou e a bola sobrou limpara para Yuri Alberto, que bateu de primeira e mandou a bola para o fundo das redes. Nos minutos finais, o próprio atacante acabou sendo expulso pelo segundo cartão amarelo, mesmo assim o Internacional conseguiu segurar a vitória por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

OLÍMPIA-PAR 0 X 1 INTERNACIONAL

OLÍMPIA-PAR – Aguilar; Otálvaro, Salcedo, Cáceres e Iván Torres; Ojeda (Rodrigo Rojas), Estigarriba (Santacruz), Quitana (Camacho) e Ortiz; Recalde (Alejandro Silva) e Walter González (Pitta). Técnico: Sergio Ortemán.

INTERNACIONAL – Marcelo Lomba; Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Custa e Moisés; Edenílson (Praxedes), Rodrigo Dourado (Rodrigo Lindoso) e Talison; Caio Vidal (Marcos Guilherme), Thiago Galhardo (Maurício) e Palacios (Yuri Alberto). Técnico: Miguel Ángel Ramírez.

GOL – Yuri Alberto, aos 37′ do segundo tempo.

ÁRBITRO – Néstor Pitana (ARG).

CARTÃO AMARELO – Cáceres, Iván Torres, Salcedo e Santacruz (Olímpia-PAR) e Edenílson, Marcos Guilherme e Yuri Alberto (Internacional).

CARTÃO VERMELHO – Salcedo (Olímpia-PAR) e Yuri Alberto (Internacional).

RENDA E PÚBLICO Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai.