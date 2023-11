Internacional vence Cuiabá em duelo direto e fica próximo de vaga na Sul-Americana de 2024

Cuiabá e Internacional fizeram um duelo direto para acabarem matematicamente com os riscos de rebaixamento e de quebra, ficar próximo de uma vaga na Copa Sul-Americana de 2024. O time gaúcho, mesmo jogando na Arena Pantanal, venceu por 2 a 0, com gols de Enner Valencia e Pedro Henrique, ambos no segundo tempo, e respirou de vez na tabela.

Com o resultado, o Internacional assumiu a nona colocação, com 49 pontos, ultrapassando justamente o Cuiabá, que agora é décimo, com 48. Além disso, o time mato-grossense viu sua série invicta que já durava quatro jogos chegar ao fim.

Cuiabá e Internacional fizeram um primeiro tempo bem aberto, com oportunidades claras dos dois lados. Aos 20 minutos, Matheus Alexandre cruzou na medida para Clayson cabecear firme e mandar raspando, em uma boa chegada do Cuiabá. Minutos depois, aos 27, foi a vez de Raniele arriscar um chute forte de fora da área e obrigar Rochet a fazer grande defesa para salvar o Internacional.

Mas, a principal chance de gol da primeira etapa veio pelos lados do Internacional. Aos 37, Alan Patrick fez o cruzamento para a entrada da área e Bustos chegou soltando a bomba, mas mandou por cima do gol. O duelo foi para o intervalo com o placar zerado.

Na volta para o segundo tempo, o Internacional conseguiu tirar o zero do placar aos seis minutos. Wanderson fez ótima lançamento para Enner Valencia, na área. O atacante dominou no peito e bateu com muita categoria por cima do goleiro Walter, que nada pôde fazer.

Já no lance seguinte, o Cuiabá chegou a assustar com Jonathan Cafú, depois de um cruzamento de Rikelme, que o atacante se esticou mas mandou na rede pelo lado de fora. A partir daí, o Internacional passou a controlar a vitória e nos minutos finais ainda marcou mais um gol. Aos 43, Maurício cobrou falta na área e Pedro Henrique chegou para empurrar de carrinho, fechando a vitória em 2 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 37ª e penúltima rodada do Brasileirão. No sábado (02), o Internacional visita o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 18h. Já no domingo (03), o Cuiabá encara o Flamengo, no Maracanã, às 16h.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 X 2 INTERNACIONAL

CUIABÁ – Walter; Marllon, Allyson e Alan Empereur; Matheus Alexandre (Fernando Sobral), Raniele (Filipe Augusto), Denilson e Rikelme (PK); Jonathan Cafu (Isidro Pitta), Deyverson e Clayson (Derik Lacerda). Técnico – António Oliveira.

INTERNACIONAL – Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê (Carlos de Pena); Johnny (Gustavo Campanharo), Aránguiz, Maurício e Wanderson (Nicolás Hernández); Alan Patrick (Bruno Henrique) e Enner Valencia (Pedro Henrique). Técnico – Eduardo Coudet.

GOLS – Enner Valencia, aos seis, e Pedro Henrique, aos 43 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Filipe Augusto, Matheus Alexandre e Raniele (Cuiabá) e Johnny e Pedro Henrique (Internacional).

ÁRBITRO – Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).