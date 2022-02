Esporte Internacional sofre ‘apagão’ no segundo tempo e leva virada do São José no Gaúcho

A noite de domingo não foi nada boa para o Internacional. O time até saiu na frente em visita ao São José, mas sofreu um ‘apagão’ no segundo tempo e acabou levando a virada, por 3 a 2, no estádio Francisco Novelletto, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. Com isso, viu o arquirrival Grêmio abrir vantagem na liderança.

O resultado deixou o Inter na terceira posição, com 12 pontos, contra 17 do Grêmio e 15 do Ypiranga. O São José, por outro lado, está somente em nono, com oito, deixando a zona de rebaixamento para Juventude (seis) e Guarany de Bagé (cinco).

O Internacional sentiu extrema dificuldade em atuar com o gramado sintético. O time colorado demorou para se encontrar no jogo e só não saiu atrás do placar pois o São José também não fez um grande primeiro tempo, pouco criando para ameaçar um dos favoritos ao título estadual.

A equipe colorada foi se adaptar apenas nos minutos finais da etapa e aproveitou uma das poucas oportunidades para abrir o marcador. Matheus Cadorini recebeu pela esquerda, puxou para a direita e arriscou. Fábio espalmou nos pés de Edenílson, que completou para o gol.

A partida ganhou emoção. O Internacional continuou pressionando, mas o São José segurou os avanços do rival com todas as forças. O time da casa foi crescendo no segundo tempo. Logo aos seis, após bate e rebate dentro da área colorada, a bola sobrou para Sillas deixar tudo igual.

O Inter sentiu o gol, baixou a guarda e deixou o São José tomar conta da partida Aos 17 minutos, Marcelo cruzou para Kevin Quejada, que ganhou de Victor Cuesta para fazer 2 a 1. O terceiro saiu logo na sequência. Cristiano apareceu entre os defensores adversários para ampliar, aos 22.

Em desvantagem, o Inter subiu a marcação e foi com tudo na tentativa de empatar, porém não deu. Conseguiu, ao menos, diminuir antes do apito final. Após erro da defesa do São José, Caio Vidal chutou com categoria para fazer 3 a 2, placar final.

Mais dois jogos foram realizados neste domingo. O Caxias pulou para a quinta posição, com 11 pontos, ao derrotar o Novo Hamburgo, por 3 a 1, no Centenário. Já o Ypiranga não conseguiu recuperar a liderança ao ficar no empate por 1 a 1 com o Brasil, em Pelotas. É o vice-líder, com 15.