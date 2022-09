Internacional pega o Atlético-GO para recuperar a vice-liderança do Brasileirão

Com o objetivo de recuperar a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o Internacional enfrenta o Atlético-GO, nesta segunda-feira a partir das 20h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), no encerramento da 27ª rodada. No momento, o time gaúcho é terceiro colocado, com 46 pontos, dois atrás do Fluminense que assumiu a segunda posição provisoriamente no domingo quando venceu por 2 a 1 o clássico carioca diante do Flamengo, no Maracanã.

A comissão técnica colorado também espera tirar proveito do seu último confronto diante de clubes que estão frequentando as últimas posições, dentro da zona de rebaixamento. O Inter já bateu Avaí, Juventude e Cuiabá e agora tenta superar o Atlético-GO, penúltimo colocado com apenas 22 pontos.

O time de Mano Menezes venceu o Avaí (1 a 0) na Ressacada e o Juventude (4 a 0) no Beira Rio, e na última rodada, superou o Cuiabá por 1 a 0, em casa. No meio dos confrontos, o Internacional empatou por 2 a 2, com o Corinthians, em São Paulo (SP). Os resultados deixaram o Internacional, até o início desta rodada,na vice-liderança, com 46 pontos, somente atrás do Palmeiras.

O Atlético-GO não vence há cinco jogos, sendo o último para o Coritiba, por 2 a 0, no Couto Pereira, em Curitiba (PR). O time goiano acumulou no meio dos últimos jogos as eliminações na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, para Corinthians e São Paulo, respectivamente. Estes resultados custaram a queda do técnico Jorginho, sendo substituído por Eduardo Baptista.

Mano Menezes ganhou um desfalque de última hora. O goleiro Daniel levou uma bolada no olho e não viajou com a delegação. Para seu lugar, o treinador irá optar novamente pelo goleiro Keiler, que atuou na vitória sobre o Avaí. Outra baixa é o volante Johnny, que foi convocado para defender a seleção dos Estados Unidos, ficando de fora por dois jogos. Com isso, o volante Edenílson deve retornar ao time titular, ao lado de De Pena, que retorna após cumprir suspensão automática.

A única dúvida é o atacante Wanderson, que não está 100% recuperado das dores musculares. Caso seja vetado, Pedro Henrique ocupará sua vaga. O Internacional venceu os três confrontos contra time da zona de rebaixamento, com resultados construídos de forma tranquila, aproveitando a fragilidade do adversário. “Antes de Avaí e Juventude, diziam que sofríamos da síndrome de Robin Hood. Agora dizem que teremos uma sequência mais fácil. Não subestimamos ninguém” ressaltou o técnico Mano Menezes.

Indo para sua quarta partida no comando do Atlético-GO, o técnico Eduardo Baptista começa a fazer suas modificações após uma semana cheia de treinamentos. A tendência é que ele promova as entradas de Dudu, Lucas Gazal, Arthur Henrique, Rhaldney e Churín, nas vagas rspectivamente de Hayner, Wanderson, Jefferson, Edson Fernando e Ricardinho.

Mas nesta partida, o time será comandado pelo auxiliar Eduardo Souza, já que Eduardo foi expulso na derrota para o Coritiba, por 2 a 0. Quem também está fora é o meia Jorginho, que também foi expulso e o atacante Luiz Fernando, suspenso pelo terceiro amarelo. Com isso, Shaylon deve atuar no meio campo e Airton no ataque. “As mudanças que começamos a fazer agora são mudanças que eu já tinha intençãoem fazer, mas eu não tinha tempo para trabalhar. Precisava observar um pouco mais” justificou Eduardo Baptista.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X INTERNACIONAL

ATLÉTICO-GO – Renan; Dudu, Lucas Gazal, Klau e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Rhaldney e Shaylon; Airton, Churín e Wellington Rato. Técnico: Eduardo Souza (auxiliar)

INTERNACIONAL – Keiler; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenílson, De Pena e Maurício; Pedro Henrique e Alemão. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRA – Edina Alves Batista (FIFA-SP).

HORÁRIO – 20h

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO).