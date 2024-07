Internacional empata com o Rosário Central e está fora da Copa Sul-Americana

O Internacional está eliminado da Copa Sul-Americana e confirma uma temporada bastante negativa. Precisando vencer, o time gaúcho apenas empatou por 1 a 1 com o Rosario Central, da Argentina, nesta terça-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

O duelo foi válido pela volta do playoff da Copa Sul-Americana. Na primeira partida, os argentinos venceram por 1 a 0 e agora enfrentam outro clube brasileiro nas oitavas de final: o Fortaleza.

O Internacional, eliminado também da Copa do Brasil há duas semanas pelo Juventude, e nas semifinais do Campeonato Gaúcho, agora tem apenas o Campeonato Brasileiro pela frente. Mas terá que fazer uma campanha de recuperação, porque soma 19 pontos em 14 jogos, com dois jogos atrasados, estando em 13.º lugar. No próximo sábado, pela 20.ª rodada encara o Bahia, em Salvador (BA), às 20h.

O Internacional, incentivado pelos 36.104 torcedores que compareceram ao estádio, fez o que já esperava no início: pressionou e tentou acelerar o jogo. Porém, ao time brasileiro faltava jogadas individuais, arriscar chutes de longe e quebrar a marcação adversária. Sem espaço, o Inter teve apenas uma chance, uma tentativa frustrada de bicicleta de Borré que foi para fora.

Na primeira vez que chegou ao ataque, o time argentino abriu o placar. Aos 19, após confusão na área, Mallo dominou e tocou para Sández, que bateu da entrada da área no canto direito, sem chance para o goleiro Rochet.

Com o gol, a torcida passou imediatamente a vaiar o time. Precisando de gols para se classificar, o ambiente pesado e as vaias da torcida pesaram e, errando muitos passes, o Internacional com pouco repertório ofensivo não incomodava o Rosario Central. Ainda viu nos acréscimos, Campaz cobrar falta, Mallo escorar para Marco Ruben, que cabeceou no travessão. Quase o rosário ampliou.

O Internacional voltou do intervalo disposto a dar uma resposta para a torcida e, mais ligado, empatou aos 3 minutos, quando Wesley cruzou na cabeça de Enner Valencia. Broun espalmou, mas a bola sobrou para Alan Patrick, que cabeceou, e a bola ainda bateu na trave antes de entrar.

O gol, porém, não inflamou o time que voltou a apresentar lentidão e não conseguia furar o sistema de marcação argentino.

Sem repertório, o Internacional passou a alçar bolas na área na parte final em busca do gol que levaria a decisão para os pênaltis. O Rosário Central conseguiu segurar as investidas do time brasileiro e saiu com a classificação de Porto Alegre na bagagem.