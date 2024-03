Esporte Internacional empata com o Juventude e precisa vencer na volta para ir à final do Gaúcho

Em um jogo de poucas emoções, o Internacional empatou sem gols com o Juventude, neste domingo, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. Quem vencer o segundo jogo vai ser finalista. Um novo empate leva a definição da vaga para a disputa de pênaltis.

O jogo de volta será disputado no Beira-Rio, em Porto Alegre, somente no dia 25 de março, uma segunda-feira, às 21h30. O classificado vai pegar Grêmio ou Caxias, que sábado se enfrentaram no Estádio Centenário, também em Caxias, com vitória gremista por 2 a 1. O jogo de volta, na capital, está marcado para dia 26, às 21h30.

O primeiro tempo foi muito ruim no aspecto técnico, porque o jogo acabou bastante picotado, faltoso e com poucos lances de gols. O Juventude, mesmo em casa, se posicionou atrás para tentar o contra-ataque, enquanto o Internacional não mostrou eficiência nas suas idas ao ataque.

No Inter, Enner Valencia invadiu a área e se atrapalhou na boa saída do goleiro Gabriel, que fez o bloqueio, aos 23 minutos. No Juventude, Gilberto recebeu bola esticada de Jean Carlos e se precipitou no toque de bola que correu e facilitou a saída do goleiro Anthoni, aos 30 minutos. O único chute a gol do time colorado aconteceu aos 49 minutos, quando Maurício pegou de esquerda e Gabriel foi no alto e espalmou para escanteio.

O Juventude voltou mais solto no segundo tempo e quase aproveitou a perda de bola de Aránguiz para marcar. Gilberto ficou com a bola e fez o passe para Jean Carlos, mas o zagueiro Mercado salvou na pequena área, aos 14 minutos. Um minuto depois, o árbitro Lucas Guimarães Horn chegou a marcar um pênalti em cima de Alan Ruschel, porém, o auxiliar anotou impedimento de forma correta.

Estas chances do time da casa deixaram o Internacional ainda mais cauteloso, a ponto de não criar nenhuma grande chance para marcar seu gol. Uma decepção se for considerado o grupo qualificado de jogadores à disposição do técnico Eduardo Coudet. A diretoria contratou 11 reforços para a temporada e gastou perto de US$ 15 milhões, pouco mais de R$ 81 milhões.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 0 INTERNACIONAL

JUVENTUDE – Gabriel; João Lucas (Rodrigo Sam), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos (Ruan); Lucas Barbosa (Rildo), Gilberto (Rafael Pinna) e Edson Carioca (Nenê). Técnico: Roger Machado.

INTERNACIONAL – Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz (Rômulo), Bruno Henrique (Bruno Gomes) e Alan Patrick (Lucca); Maurício, Enner Valencia (Alario) e Wanderson (Wesley). Técnico: Eduardo Coudet.

CARTÕES AMARELOS – Edson Carioca, Lucas Barbosa e Alan Ruschel (Juventude); Aránguiz e Alario (Internacional).

ÁRBITRO – Lucas Guimarães Rechatiko Horn.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).