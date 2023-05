Internacional derrota Bahia em casa e encerra série negativa no Brasileirão

O Internacional deu fim à série de quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, ao bater o Bahia por 2 a 0, neste domingo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela oitava rodada. Mesmo sem jogar bem, o time gaúcho se superou em termos de garra e dedicação, marcando com Johnny no começo do segundo tempo e com Wanderson, nos acréscimos.

Com 10 pontos, o Inter figura na zona intermediária da tabela. Esta foi sua segunda vitória na semana, porque quinta-feira superou por 2 a 1 o Metropolitanos, na Venezuela, assumindo a liderança do Grupo B da Copa Libertadores. O Bahia, que completou cinco rodadas sem vencer, continua com sete pontos, na parte inferior da classificação.

Quem esperava um Inter diferente, agressivo e vibrante, acabou se decepcionando neste domingo. O time da casa foi lento, exibiu muitos erros de passes e nenhuma finalização. O Bahia, pelo contrário, chegou com perigo no ataque e, aos 15 minutos, Biel ganhou a dividida, invadiu a área e chutou cruzado. A bola tocou na trave e saiu.

Três minutos depois, o goleiro John Victor mostrou sua capacidade ao se esticar para espalmar uma cabeçada perigosa de Everaldo. Depois disso, o time gaúcho ainda conseguiu equilibrar as ações no meio-campo, mas sem nenhuma inspiração.

No segundo tempo, o Inter voltou com duas mudanças. Entraram Wanderson e Renê, respectivamente, nos lugares de Alemão e Thauan Lara. Mais do que isso, o time começou no ataque a abriu o placar aos 3. Do lado esquerdo, Wanderson fez o levantamento em direção à pequena área, Pedro Henrique desviou de cabeça e a bola sobrou do lado direito para Johnny. O americano ajeitou a bola no peito e bateu no alto: 1 a 0.

Um gol muito comemorado pelos jogadores e, como sempre, com muita vibração de Mano Menezes. Esta foi a primeira chance do colorado no jogo, comprovando a falta de criatividade e de pouca eficiência do ataque, ainda o pior do Brasileirão, agora com seis gols.

Mas depois disso, o Inter recuou, mesmo porque o Bahia também empurrou o time da casa para seu campo defensivo. O técnico Renato Paiva abriu mão do esquema com três zagueiros, tirando David Duarte para a entrada de Ademir. Aos poucos, os baianos foram criando chances para empatar. Aos 30, Ademir chutou cruzado e John Victor desviou antes que Biel completasse para as redes.

Quatro minutos depois, outra chance incrível. Após escanteio, Rezende desviou de cabeça e John Victor desviou de leve, mas a sobra na pequena área ficou para Thaciano, desequilibrado, tentar o gol com o corpo. O goleiro colorado se recuperou, voltou e encaixou a bola no peito em cima da linha de gol. Um lance revisado pelo VAR.

Visivelmente desgastado no aspecto físico, o Inter se defendeu até o final. Desta vez, pelo menos, saiu de campo vitorioso. Nos acréscimos, aos 53 minutos, contou com a sorte para marcar o segundo gol. Johnny arriscou de longe, a bola desviou nas costas de Vitor Hugo e sobrou no meio da área para Wanderson, que chutou forte e decretou 2 a 0 no placar.

No meio de semana, os dois times vão decidir uma vagas nas quartas de final da Copa do Brasil. O Inter vai receber o América-MG na quarta, precisando reverter a derrota por 2 a 0. No mesmo dia, às 19h, o Bahia vai receber o Santos precisando de uma vitória simples para avançar, porque na ida segurou o empate sem gols.

Pelo Brasileirão, no outro final de semana, o time gaúcho vai enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, no sábado, às 21h. O Bahia vai atuar na Arena Castelão diante do Fortaleza no mesmo dia, às 16h.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 2 X 0 BAHIA

INTERNACIONAL – John Victor; Rômulo (Igor Gomes), Rodrigo Moledo, Nicolás Hernández e Thauan Lara (Renê); Gustavo Campanharo, Johnny, Carlos de Pena e Alan Patrick; Pedro Henrique (Luiz Adriano, depois Lucca) e Alemão (Wanderson). Técnico: Mano Menezes.

BAHIA – Marcos Felipe; Kanu, David Duarte (Ademir) e Vitor Hugo; Vitor Jacaré, Thaciano, Cauly, Rezende e Jhoanner Chávez (Ryan); Everaldo (Vinícius Mingotti) e Biel. Técnico: Renato Paiva.

GOLS – Johnny, aos 3, e Wanderson, aos 53 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gustavo Campanharo (Internacional); Everaldo e Ryan (Bahia).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA – R$ 279.860,00.

PÚBLICO – 19.037 pagantes.

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).