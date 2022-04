Internacional contrata o zagueiro Vitão, revelação do Palmeiras e da seleção

O Internacional tem um novo reforço para sua defesa. Com assédio grande do Botafogo sobre o argentino Victor Cuesta e sem uma definição se o titular permanece, o clube gaúcho fechou a contratação do jovem Vitão, do Shakhtar Donetsk, a princípio até o meio do ano.

Revelado pelo Palmeiras e já chamado por Tite para treinos com a seleção brasileira, o jovem de 22 anos estava no futebol ucraniano há mais de dois anos e poderá defender o Internacional no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana.

“O Sport Club Internacional comunica que assinou um contrato de três meses com o zagueiro Vitão. A transferência e o prazo do vínculo cumprem a regra especial da Fifa para atletas de clubes ucranianos”, anunciou o Inter.

O jogador defendeu a seleção brasileira em todas as categorias de base e “ajudou” Tite na preparação da equipe para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, completando treinos. Agora, quer mostrar seu potencial no Inter para tentar prorrogar o acordo ao menos até o fim do ano com a incerteza da volta do futebol na Ucrânia.

PROBLEMAS NO VOO

Ceder o empate ao 9 de Octubre após abrir 2 a 0 no Equador não foi a única decepção do Inter em sua estreia na Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o avião que traria a delegação de volta ao Brasil teve problemas e a delegação acabou voltando para o hotel em Manta, onde realizou um treino.

Uma nova aeronave é esperada na madrugada de sexta-feira, para que o time vá direto a Belo Horizonte, onde estreia no Brasileirão domingo, diante do campeão Atlético-MG, no Mineirão.