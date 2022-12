Internacional confirma a contração do lateral Mário Fernandes, ex-Grêmio

O Internacional anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral-direito Mário Fernandes, que vinha atuando pelo CSKA Moscou. Com 32 anos, o jogador chega por empréstimo até o final da temporada. Ele é o primeiro reforço do técnico Mano Menezes para 2023.

“Fala, galera, estou chegando no Internacional. Vim fazer parte dessa família e ajudar a continuar ganhando títulos. Vamos, Inter”, disse o atleta, em uma ação nas redes sociais do clube gaúcho.

Mário Fernandes começou a carreira no São Caetano e chegou em 2008 no Grêmio, sendo campeão gaúcho em 2010 e um dos destaques da posição no Campeonato Brasileiro do ano seguinte. Foi contratado pelo CSKA Moscou, time que defendeu por dez anos.

O defensor fez mais de 320 jogos com a camisa do CSKA e marcou 10 gols, conquistando sete títulos. A identificação com o clube russo o levou a tirar a cidadania do país e a defender a seleção da Rússia na Copa do Mundo de 2018.

O jogador havia decidido retornar ao Brasil em maio, quando anunciou uma pausa na carreira para cuidar da gravidez de sua esposa. Foi procurado por grandes equipes, como Grêmio e Santos, mas optou por aceitar a proposta do Internacional.

A expectativa é que o jogador vista pela primeira vez a camisa do Internacional em uma partida oficial diante do Juventude, no Beira-Rio, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.