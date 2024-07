Internacional cai para o Juventude e Athletico-PR avança na Copa do Brasil

Mais dois classificados às oitavas de final da Copa do Brasil foram conhecidos neste sábado. O Internacional não conseguiu reverter a derrota para o Juventude e foi eliminado. Já o Athletico-PR fez valer o mando de campo para superar o Ypiranga-RS e avançar.

No jogo de ida, na última quarta, o Internacional perdeu para o Juventude no beira-rio por 2 a 1, resultado que custou o cargo do técnico Eduardo Coudet. Neste sábado, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), empatou por 1 a 1 e foi eliminado, em partida que começou atrasada em 1h30 por conta da forte neblina.

O Juventude, que já tinha a vantagem, ficou ainda mais tranquilo quando Rodrigo Sam abriu o placar aos 50 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, Alan Patrick perdeu pênalti, assim como Enner Valencia. Entretanto, a cobrança do equatoriano foi anulada e, na segunda tentativa, ele empatou.

No lance do empate, um torcedor colorado invadiu o gramado e tentou agredir alguns jogadores. Alan Ruschel, do Juventude, foi expulso ao revidar. Ainda deu tempo de Vitão, do Inter, também ser expulso por falta.

Já o Athletico teve vida mais fácil e superou o Ypiranga-RS por 3 a 0 na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Fernandinho abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo e perdeu um pênalti antes do intervalo. No primeiro minuto do segundo tempo, porém, Julimar fez o segundo e, nos acréscimos, Di Yorio fechou a conta.

No jogo de ida, em Erechim (RS), realizado em 1º de maio, o Ypiranga tinha vencido o Athletico por 2 a 1, com virada nos acréscimos.

A maioria dos confrontos da terceira fase da competição terminaram no fim de maio. Apenas os duelos envolvendo times gaúchos precisaram ser adiados devido às enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul.

O último classificado sairá do confronto entre Grêmio e Operário-PR, às 11h deste domingo, no Centenário, em Caxias do Sul (RS). No primeiro jogo, empataram sem gols.

Por participarem da terceira fase, os clubes já garantiram R$ 2,205 milhões. Quem avançar, embolsa mais R$ 3,465 milhões. Os duelos das oitavas de final serão definidos por sorteio.

Os seguintes times já estão garantidos: Athletico, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Goiás, Juventude, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco. Os confrontos serão definidos por sorteio.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTE SÁBADO:

Athletico 3 x 0 Ypiranga-RS (Ida: 1 x 2)

Juventude 1 x 1 Internacional (Ida: 2 x 1)