Internacional anuncia a contratação de Enner Valencia, maior artilheiro da seleção equatoriana

O Internacional anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Enner Valencia, que assinou com o time gaúcho por três anos. A apresentação do jogador, que vinha sendo comandado por Jorge Jesus no Fenerbahçe, acontecerá dia 26.

Valencia é capitão e maior artilheiro da história da seleção equatoriana com 38 gols, sendo seis em Copas do Mundo, nos anos de 2014 e 2022. Na atual temporada, atuando pelo Fenerbahçe, finalizou como artilheiro do Campeonato Turco, com 29 gols, e terceiro maior artilheiro do continente europeu, com 33, atrás apenas de Haaland e Mbappé.

Valencia atuou por quatro temporadas no Campeonato Inglês por West Ham e Everton. No México, por Pachuca e Tigres, conquistou títulos nacionais e internacionais e foi artilheiro em mais de uma ocasião. Desde 2020, ele estava na Turquia.

Além dos clubes citados, Enner Valencia começou a carreira no Emelec. Defendeu o time equatoriano em 171 partidas e marcou 32 gols. Ele chega com o aval do técnico Mano Menezes e com status de titular.

No Internacional, o equatoriano terá como concorrentes de posição no setor ofensivo: Pedro Henrique, Alemão e Luiz Adriano. O time colorado ainda conta para o ataque com Lucca, Wanderson, Jean Dias e Gabriel Barros.