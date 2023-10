Esporte Inter perde para Coritiba em jogo com 4 pênaltis e expulsão mais rápida do Brasileirão

Em jogo com expulsão relâmpago e quatro pênaltis, o Coritiba, que jogou com um homem a mais desde os minutos iniciais do primeiro tempo, derrotou o Internacional por 4 a 3, neste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 30ª rodada do Brasileirão. A expulsão de Vitão acabou refletindo dentro de campo e deu um alento ao clube paranaense na luta contra o rebaixamento.

Com o resultado, o Coritiba chegou aos 23 pontos, ainda na vice-lanterna. O Santos, com 34, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Internacional, por outro lado, ficou no 13º lugar, com 38.

A expectativa era de pressão por parte do Internacional, mas a expulsão do zagueiro Vitão, logo aos seis minutos, por falta em Garcez, mudou o destino da partida. Aproveitando-se de um jogador a mais, o Coritiba foi para cima e chegou a ter um gol anulado, marcado pelo camisa 33, aos 11.

O Coritiba teve mais volume de jogo e continuou pressionando o Inter. Aos 27, Natanael cruzou rasteiro, Johnny tentou tirar e jogou na trave. Garcez pegou o rebote e mandou para o gol. Atrás do placar, o Inter precisou se aventurar no ataque e teve um pênalti marcado a seu favor após toque de Bruno Gomes em Maurício. Alan Patrick bateu e mandou no fundo das redes.

Mas o Coritiba não se entregou e conseguiu se colocar à frente do marcador ainda no primeiro tempo. Aos 48, após cruzamento da direita, Matheus Bianqui ganhou de Bustos e cabeceou para o gol, superando o goleiro Rochet.

No segundo tempo, o Inter não conseguiu se encontrar com um jogador a menos e acabou fazendo uma lambança. Dalbert tentou trocar passes com Rochet, foi pressionado e acabou fazendo falta em Robson, pênalti. O próprio meia bateu para fazer 3 a 1, aos 24.

Em vantagem, o Coritiba se acomodou e deu espaço para o Inter, que diminuiu aos 37. Bruno Henrique recebeu na entrada da área, ajeitou e bateu com categoria para recolocar o time gaúcho na partida. No entanto, foi a equipe paranaense que chegou ao gol. João Dalla Corte derrubou Bruno Gomes dentro da área, pênalti.

Robson bateu novamente e fez 4 a 2. E ainda teve um quarto pênalti na partida, o segundo do Inter. Reynaldo atingiu Nico e fez com que o árbitro assinalasse a marca da cal. Enner Valencia bateu, Gabriel defendeu, mas a bola sobrou para o próprio equatoriano, que marcou.

O Inter ainda tentou uma pressão no fim da partida, mas o Coritiba se posicionou bem na defesa e conseguiu confirmar a vitória.

Na próxima rodada, o Inter enfrenta o América-MG na quarta-feira, às 19h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). No mesmo dia, às 20h, o Coritiba recebe o Grêmio no Couto Pereira, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 4 CORITIBA

INTERNACIONAL – Rochet; Bustos, Vitão, Nicolás Hernández e Dalbert (João Dalla Corte); Johnny, Aránguiz (Bruno Henrique), Carlos de Pena (Igor Gomes), Maurício (Pedro Henrique) e Alan Patrick; Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

CORITIBA – Gabriel; Natanael (Hayner), Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luis (Jamerson); Bruno Gomes, Matheus Bianqui (Fransérgio) e Sebastián Gómez; Marcelino Moreno (Gabriel Silva), Robson e Garcez (Reynaldo). Técnico: Thiago Kosloski.

GOLS – Garcez, aos 27, Alan Patrick, aos 42, e Matheus Bianqui, aos 48 minutos do primeiro tempo. Robson, aos 24, Bruno Henrique, aos 37, e Robson, aos 44, e Enner Valencia, aos 55 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alan Patrick, Aránguiz, Enner Valencia, Johnny, Keiller e Maurício (Inter); Marcelino Moreno, Matheus Bianqui, Natanael e Reynaldo(Coritiba).

CARTÃO VERMELHO – Vitão (Inter).

ÁRBITRO – Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA – R$ 35.245,00.

PÚBLICO – 30.611 torcedores.

LOCAL – Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).