Esporte Inter para em Pegorari e empata com o Juventude na estreia do Campeonato Gaúcho

Inter para em Pegorari e empata com o Juventude na estreia do Campeonato Gaúcho

O Internacional criou muitas chances de gol, mas não conseguiu vencer o Juventude na estreia do Campeonato Gaúcho. Jogando em casa, no Beira-Rio, em Porto Alegre, empatou por 2 a 2 na noite deste sábado, esbarrando na excelente atuação do goleiro adversário Pegorari. Rodrigo Rodrigues e Echaporã deixaram o Juventude duas vezes à frente do placar, mas Carlos de Pena, com um golaço, e Pedro Henrique, buscaram o empate colorado.

Com o resultado, os dois times somam um ponto na tabela, que tem o Grêmio na liderança com três pontos após vencer o Caxias por 2 a 1. São Luiz e Ypiranga, que também empataram nesta noite, são outros que somam um ponto.

O primeiro tempo do Internacional não foi bom, tanto que saiu sob vaias no intervalo. Apesar de assustar logo no primeiro minuto com cabeçada de Rodrigo Moledo, o time viu o Juventude abrir o placar aos três minutos. Luis Mandaca chutou muito forte de longe e Keiller deu de manchete para frente. Rodrigo Rodrigues foi mais rápido e chutou cruzado e rasteiro para fazer.

O empate quase veio aos 14 minutos. Alan Patrick fez excelente jogada no meio-campo e tocou para Wanderson no lado esquerdo da área. Ele chutou forte, mas Pegorari salvou. Depois, em rápido contra-ataque, Wanderson arriscou de fora da área, mas a bola explodiu no goleiro do Juventude. Pegorari ainda fez outras duas grandes defesas em chutes de Alan Patrick.

Se o gol não saiu no primeiro tempo, não demorou muito na etapa final. Logo aos dois minutos, Carlos de Pena recebeu perto da área, levou mais para o lado esquerdo e chutou no ângulo oposto para fazer um golaço. O Inter chegou com perigo na sequência com chute de Alan Patrick dentro da área, mas saiu fraco.

Aos poucos, o Juventude voltou a assustar e quase fez o segundo com Rodrigo Rodrigues. Dentro da área, pelo lado direito, ele chutou cruzado e exigiu boa defesa de Keiller. Pouco depois, aos 18 minutos, o Juventude voltou à frente do placar. Echaporã ficou com sobra dentro da área e chutou cruzado, contando com desvio para vencer o goleiro.

O Inter seguiu buscando o ataque e conseguiu o empate aos 31 minutos. Após cruzamento, Alemão não conseguiu dominar, mas Pedro Henrique apareceu na segunda trave para finalizar. O empate motivou o time colorado, que se jogou em busca da virada nos minutos finais, mas sem sucesso. Antes do apito final, ainda deu tempo para Luis Mandaca, do Juventude, marcar um golaço. Do campo de defesa, ele tentou encobrir o goleiro e a bola passou muito perto do travessão e tocando a rede, por cima do gol.

O Internacional volta a campo já na próxima quarta-feira, às 19h, quando visita o Avenida, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS). Um dia antes, na quarta-feira, às 19h, o Juventude recebe o São Luiz, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 2 JUVENTUDE

INTERNACIONAL – Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny (Matheus Dias), Carlos de Pena, Maurício (Estevão) e Alan Patrick; Wanderson (Pedro Henrique) e Alemão (Lucca). Técnico: Mano Menezes.

JUVENTUDE – Pegorari; Daniel, Danilo Boza, Felipe Carvalho (Walce) e Guilherme Guedes (Alan Ruschel); Jean (Wesley), Luis Mandaca, Jadson, Emerson Santos (Fernando Boldrin) e David (Echaporã); Rodrigo Rodrigues. Técnico: Celso Roth.

GOLS – Rodrigo Rodrigues, aos três minutos do primeiro tempo. Carlos de Pena, aos três, Echaporã, aos 18, e Pedro Henrique, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Leandro Vuaden.

CARTÕES AMARELOS – Bustos, Renê, Johnny e Maurício (Internacional). Pegorari, Daniel, Walce e Jean (Juventude).

RENDA – R$ 622.788,00.

PÚBLICO – 19.654 pagantes (23.131 presentes).

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).