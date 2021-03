Inter não joga bem, mas vence o Brasil-RS e segue na liderança isolada do Gaúcho

O Internacional não fez uma boa partida, mas mostrou eficiência para manter a liderança do Campeonato Gaúcho e vencer o Brasil-RS por 2 a 1, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), neste sábado, na abertura da sétima rodada.

A quarta vitória seguida, sendo três sob o comando do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez, fez o Internacional se isolar na liderança do Estadual, com 16 pontos. Já o Brasil-RS perdeu a chance de dormir no G4 ao estacionar na oitava colocação, com oito.

Ainda conhecendo melhor o elenco, Miguel Ángel Ramírez fez várias mudanças em relação ao time que ganhou do Caxias por 2 a 0, na rodada passada. O desentrosamento se refletiu dentro de campo apesar do Internacional abrir o placar logo aos dois minutos com Abel Hernández, que recebeu cruzamento de Rodinei e bateu na saída do goleiro enquanto os adversários pediam impedimento.

Mas o time colorado estava muito espaçado e não demorou para sofrer o empate do Brasil-RS. Ex-Internacional, Neto foi derrubado por Edenilson dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Bruno Paraíba deslocou o goleiro Marcelo Lomba e deixou tudo igual.

Única novidade para o segundo tempo, Patrick chegou a marcar logo aos três minutos, mas o árbitro assinalou falta. Sentindo que o Brasil-RS esboçava uma pressão, Miguel Ángel Ramírez fez algumas alterações que surtiram efeito e melhoraram o Internacional. Aos 24, Rodrigo Dourado aproveitou cruzamento de Maurício, dominou e marcou.

Depois do time colorado perder algumas oportunidades – Praxedes acertou a trave e Yuri Alberto parou no goleiro Matheus Nogueira -, o Brasil-RS esboçou uma pressão nos minutos finais e Neto quase fez valer a “lei do ex” em chutes por cima do travessão de Marcelo Lomba.

Os dois times entram em campo na próxima quarta-feira, às 20 horas, pela oitava rodada. O Brasil-RS vai até a cidade de Erechim (RS) para encarar o Ypiranga, no estádio Colosso da Lagoa, e o Internacional recebe o São José, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.