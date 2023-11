Inter Miami aceita convite e Messi enfrenta Al Nassr de Cristiano Ronaldo em fevereiro de 2024

A Riyadh Season Cup anunciou nesta terça-feira que o possível último confronto entre os dois maiores astros do futebol mundial dos últimos anos vai ocorrer na competição prevista para fevereiro de 2024 em Riad, capital da Arábia Saudita. O Inter Miami aceitou convite da organizadora do evento e Messi vai enfrentar Cristiano Ronaldo, atualmente no Al-Nassr.

“A última dança”, intitulou sua nota a Riyadh Season Cup. “Dentro da Copa de Riyadh, Al-Nasr Club enfrenta o Inter Miami. Ronaldo e Messi em um jogo histórico”, completou a nota, celebrando o convite aceito pelo time americano.

A data da partida, porém, ainda não foi definida. Será um torneio triangular com a participação, ainda, do Al-Hilal, outro time grande de Riad, do brasileiro Neymar, que em recuperação de cirurgia no joelho, não poderá estar em campo.

Na história, os astros argentino e português já se enfrentaram em 36 oportunidades, sobretudo quando defendiam Barcelona e Real Madrid, respectivamente, com Messi levando ligeira vantagem com 16 vitórias contra 11 derrotas para Cristiano Ronaldo. Ainda ocorreu 11 empates no duelo.

Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentaram pela última vez em um amistoso no começo de 2023, quando o argentino ainda estava no Paris Saint-Germain e o português já defendia as cores do Al-Nassr. O time francês encarou um combinado entre os dois gigantes de Riad e saiu vencedor, por 5 a 4, com uma bola na rede de seu astro. Mesmo derrotado, CR7 comemorou ter anotado duas vezes.