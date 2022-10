Inter goleia Plzen, se classifica e elimina Barcelona da Liga dos Campeões

O Barcelona não teve a chance de decidir em campo a chance de continuar vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Antes de os comandados de Xavi entrarem no gramado do Camp Nou para duelo com o Bayern de Munique desta quarta-feira, a Inter de Milão venceu facilmente o Viktoria Plzen por 3 a 0, garantiu a classificação e eliminou os barcelonistas.

A partida, disputada no Giuseppe Meazza, foi válida pela penúltima rodada do Grupo C. Com a vitória, a Internazionale chegou aos 10 pontos, quantidade máxima que o Barcelona pode somar se vencer o líder Bayern de Munique, já classificado, e o Plzen, lanterna e zerado na pontuação, nos seus últimos jogos.

Apesar da possibilidade de igualar a pontuação da equipe de Milão, o time espanhol levaria a pior no saldo de confronto diretos entre os dois, o primeiro critério de desempate da competição. A Inter venceu por 1 a 0 na Itália, na quarta rodada, antes de um empate por 3 a 3 na Catalunha.

O primeiro gol demorou para sair, mas a vitória italiana foi construída com bastante tranquilidade nesta quarta. Mkhitaryan abriu o placar aos 35 minutos, de cabeça, após cruzamento de Bastoni. Aos 42 minutos, foi a vez de Dimarco cruzar e Dzeko bate de primeira para colocar a vantagem de 2 a 0 no placar a favor do time comandado por Simone Inzaghi.

Na volta do intervalo, Dzeko precisou de pouco mais de dez minutos para voltar a balançar a rede, em outra finalização de primeira. Em ritmo mais lento, a Internazionale controlou o jogo sem correr riscos, diante de uma adversário abatido, e fechou o marcador com um gol de Lukaku, aos 42 minutos.

Também nesta quarta, o Porto goleou o Club Brugge por 4 a 0, em duelo do Grupo B, um dos mais equilibrados desta edição. O time português está com nove pontos, em segundo lugar, com um ponto a mais que a equipe belga, líder da chave.