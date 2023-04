Inter elimina Juventus e faz final inédita na Copa da Itália com Fiorentina ou Cremonese

A Inter de Milão é a primeira finalista da Copa da Itália. Neste quarta-feira, a equipe de Simone Inzaghi quebrou o jejum de três jogos diante da Juventus e, com 1 a 0, se garantiu na decisão. Dimarco anotou o gol do triunfo no Giuseppe Meazza após 1 a 1 em Turim na semana passada. Fiorentina e Cremonese definem a outra vaga nesta quinta.

A classificação tem um gostinho de revanche para a Inter, que havia perdido nos dois turnos do Campeonato Italiano e só buscou o empate no embate de ida da Copa da Itália nos acréscimos, em gol de pênalti de Lukaku que acabou expulso injustamente naquele dia e teria de cumprir suspensão nesta quarta após grande polêmica – entrou aos 23 da etapa final.

Alvo de racismo em Turim, jogo no qual 171 torcedores da Juventus foram punidos, o atacante apenas celebrou o gol da maneira que costuma, sem provocar a torcida oponente, o que acabou garantindo sua liberação após a Inter entrar com recurso na Federação Italiana de Futebol (FIGC). Inicialmente negado, o pedido de liberação acabou prevalecendo dias depois.

Mesmo fora de casa, a Inter começou a partida buscando o ataque e não demorou a tirar o zero do placar. Seu gol saiu logo aos 14 minutos. Barella recebeu na entrada da área e tocou de primeira para Dimarco bater no contrapé do goleiro Perin. Comemorou deslizando de joelhos no gramado do Giuseppe Meazza.

Em vantagem e com o contragolpe a seu favor, o time milanês ameaçou até ir para o intervalo em vantagem maior, mas faltou capricho nas finalizações, em sua maioria longe do alvo. Em contrapartida, os donos da casa pouco ameaçaram na busca pelo empate antes do intervalo. Onana defendeu o chute de Kostic e não foi mais exigido.

Demonstrando enorme nervosismo e com pobre repertório ofensivo, a Juventus seguiu sem conseguir furar a marcação e acabou sendo eliminada sem ameaçar o triunfo magro dos locais. A final contra Fiorentina ou Cremonese será inédita na Copa da Itália.