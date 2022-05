Inter derrota Udinese e mantém perseguição ao Milan pelo título na Itália

Em um jogo dramático, a Inter de Milão conseguiu cumprir o seu papel, venceu a Udinese por 2 a 1 fora de casa, e mantém aberta a temporada de caça ao Milan, líder do Campeonato Italiano. O resultado levou a equipe do técnico Simone Inzaghi aos 75 pontos, dois a menos que o rival rubro-negro. O confronto aconteceu na cidade de Údine e foi válido pela 35ª rodada.

Sem maiores ambições na competição, a Udinese se manteve com os 43 pontos na parte intermediária da tabela. Os dois gols que deram o triunfo à Inter saíram na etapa incial com Perisic e Lautaro Martinez. No segundo tempo, Pusseto descontou.

A Inter entrou em campo pressionada pela vitória do líder Milan e, logo no início, quase foi surpreendida. Rodrigo Becao achou um espaço dentro da área e bateu forte para a bela defesa de Handanovich.

A força do seu jogo aéreo, entretanto, foi o caminho para a equipe de Milão abrir o placar na casa da Udinese. Em cobrança de escanteio, Perisic subiu que a zaga e deixou a equipe de Milão em vantagem aos 12 minutos.

Com o apoio de sua torcida, os donos da casa seguiram forçando as jogadas de ataque e, em pelo menos duas vezes, teve chance de igualar o marcador: primeiro em finalização do brasileiro Wallace e depois em cabeçada de Pusseto após rebote do goleiro.

Com uma marcação sólida no meio-campo para tentar controlar as ações do adversário e uma transição rápida, a Inter teve um pênalti a seu favor com a ajuda do VAR. Dzeko foi derrubado na área. O juiz Daniele Chiffi mandou a partida seguir mas foi chamado pelo árbitro assistente. Ao analisar o lance, confirmou a infração.

Designado para a cobrança, Lautaro Martinez desperdiçou a chance de ampliar ao mandar a bola na trave. No lance seguinte, porém, o atacante argentino se redimiu. Ele aproveitou uma indefinição da defesa adversária, que não conseguiu afastar o perigo e, de cabeça, fez 2 a 0 para a Inter de Milão aos 39min.

O panorama da partida para o segundo tempo esteve parecido com o da etapa inicial. A Udinese tomava a iniciativa do ataque enquanto a Inter apostava na marcação para buscar um contra-ataque. A pressão por parte dos donos da casa aumentou aos 24 minutos quando Samardzic foi derrubado na área da Internazionale. Os jogadores cercaram o árbitro que mandou o jogo seguir. Quatro minutos depois, porém, a Udinese descontou. Pusseto emendou um rebote na área e venceu o goleiro Handanovich: 2 a 1.

A partir daí, foi pressão total dos donos da casa, que forçaram as bolas aéreas e tentaram ainda os arremates de meia distância. Na base da raça e da marcação, a Inter conseguiu se segurar, manteve a vantagem até o final e deixou o campo com mais três pontos na classificação.

Restando apenas três rodadas para o fim da competição, a Inter de Milão recebe o Empoli em seu próximo compromisso. Já a Udinese enfrenta o Suassuolo fora de casa.