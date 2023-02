Inter derrota a Udinese em jogo tenso e mantém a vice-liderança no Italiano

Em um jogo emocionante, onde a vitória esteve ameaçada até o final, a Inter derrotou a Udinese neste sábado, por 3 a 1, e mantém a sina de tentar diminuir a grande distância para o líder Napoli, no Campeonato Italiano. O terceiro gol, que afastou o risco de um empate no final da partida, foi marcado aos 45 minutos do segundo tempo pelo argentino Lautaro Martínez.

Com o resultado, a Internazionale garante a segunda colocação na classificação e tenta buscar uma regularidade para diminuir uma diferença quilométrica para o embalado Napoli (47 a 62) na competição.

Com a necessidade de fazer valer o mando de campo, a Inter foi logo para cima e abriu o placar antes da primeira metade da etapa inicial. Aos 20 minutos, Lukaku acertou o canto direito do goleiro para fazer 1 a 0. A Udinese não facilitou as coisas e chegou ao empate antes do fim do intervalo. Lovric recebeu um presente do companheiro Roberto Pereyra e teve frieza para chutar forte, no alto, e decretar a igualdade no marcador: 1 a 1 aos 43 minutos.

Na volta do intervalo, o jogo ficou franco, mas a Inter era mais perigosa nas investidas pelas pontas. Aproveitando um erro de posicionamento da defesa rival, Federico Dimarco tocou na medida para Mkhitaryan bater de primeira e colocar novamente a Inter em vantagem.

A Udinese foi para a pressão em busca de um novo empate e a Inter recuou a marcação. O jogo ficou tenso, mas no final brilhou a estrela do jogador argentino. Ao receber a bola, Lautaro Martínez conseguiu enganar a marcação e finalizou no canto para fazer 3 a 1 e garantir os três pontos.

Os dois times voltam a campo pelo Italiano no próximo final de semana. A Inter vai atuar como visitante e encara o Bologna fora de casa, no domingo. No mesmo dia, a Udinese tenta a reabilitação recebendo o Spezia

Mais dois jogos completaram a rodada deste sábado no Campeonato Italiano. Com um gol do brasileiro Júnior Messias, o Milan conseguiu uma importante vitória fora de casa sobre o Monza por 1 a 0. O rubro-negro de Milão chegou aos 44 pontos e ocupa a terceira colocação na tabela. No lance que decidiu a partida, o atacante acertou um belo chute da entrada da área para garantir o triunfo.

Os dois times voltam a campo pela competição no próximo final de semana e o Milan tenta manter o embalo recebendo a Atalanta no domingo. No mesmo dia, o Monza tenta a reabilitação no torneio fora de casa diante da Salernitana.

Já o Bologna, que também atuou longe de sua torcida, conseguiu um importante resultado ao derrotar a Sampdoria por 2 a 1. Roberto Soriano colocou os visitantes em vantagem ainda no primeiro tempo em uma bela finalização aos 27 minutos.

A Sampdoria só conseguiu reagir na volta do intervalo e chegou ao empate com Sabiri cobrando pênalti aos 13 minutos. No fim do tempo regulamentar, Orsolini acabou fazendo a diferença. Ele recebeu bela assistência dentro da área e bateu de primeira para definir a vitória do Bologna por 2 a 1.

O triunfo levou o time do técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta aos 32 pontos. Já a Sampdoria segue mergulhada em uma séria crise. O revés mantém a equipe com apenas 11 pontos, à frente apenas da Cremonese. Seu próximo compromisso pelo Italiano é diante da Lazio, na próxima segunda, no estádio Olímpico de Roma.