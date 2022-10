Inter derrota a Salernitana e busca aproximação dos líderes no Italiano

A Inter deu um passo importante para sua recuperação no Campeonato Italiano ao jogar em casa e derrotar a Salernitana, neste domingo, por 2 a 0. O resultado deixa o time do técnico Simone Inzaghi com 18 pontos e ensaia uma reação para encostar no pelotão de frente da competição. Os gols da vitória foram marcados por Lautaro Martinez, no primeiro tempo, e Nicola Barella, na etapa final.

Já a Salernitana segue com dez pontos na tabela e perde a chance de se distanciar da zona de rebaixamento.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana pelo Campeonato Italiano. No sábado, a Inter enfrenta a Fiorentina como visitante. No mesmo dia, a Salernitana busca a reabilitação no torneio diante do Spezia.

A Inter fez valer o mando de campo, tomou a iniciativa da partida e abriu o placar logos aos 14 minutos. Lautaro Martinez dominou a bola, achou espaço para o arremate e abriu o placar: 1 a 0.

A Salernitana sentiu o golpe e passou a sofrer pressão dos donos da casa. Em duas oportunidades consecutivas, primeiro nos pés de Dzeko e depois com Skriniar, a Inter teve chance de ampliar, mas pecou no momento da conclusão.

Na volta do intervalo, o panorama não se alterou. A Salernitana até teve uma boa chance com Boulaye Dia, mas Onana fez boa defesa. A resposta da Inter, no entanto, veio com mais uma bola na rede. Nicola Barella recebeu dentro da área e chutou no cando direito para fazer 2 a 0 e aumentar a vantagem da Inter.

Com o jogo sob controle, cadenciou o ritmo da partida e administrou a vantagem na base do toque de bola. A Salernitana até ensaiou alguns contra-ataques, mas o o time esbarrou na boa marcação da Inter que garantiu o resultado e os três pontos na classificação.