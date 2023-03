Inter de Milão supera o Lecce e retoma 2º lugar no Italiano; Roma bate a Juventus

A Inter de Milão sabe que dificilmente buscará o líder Napoli na briga pelo título do Campeonato Italiano. Mas continua com as esperanças vivas, mesmo que remotas. Neste domingo, jogando no Giuseppe Meazza, superou o Lecce por 2 a 0, reassumindo o segundo lugar e diminuindo a diferença para 15 pontos.

Os gols da vitória milanesa ocorreram em tempos distintos em Milão. Mkhitaryan, aproveitando passe de Barella, aos 29 minutos, abriu o marcador. Martinez definiu aos 8 da etapa decisiva.

O Napoli havia perdido para a Lazio na sexta-feira, na abertura da 25ª rodada, se estacionando nos 65 pontos. Já os romanos, com o triunfo, tinham pulado para o segundo lugar, com 48. A Inter, confirmando seu favoritismo em casa, retomou à vice-liderança, agora com 50.

Apesar da distância gigante de 15 pontos, a Inter ainda mantém a esperança de reviravolta, pois restam 13 rodadas – ou 39 pontos em disputa – e o confronto direto na 36ª rodada, no estádio Diego Armando Maradona. A Inter ganhou do líder em casa, por 1 a 0, no dia 4 de janeiro.

JUVENTUS TROPEÇA

Sonhando com vaga na Liga Europa após perder 15 pontos por fraude fiscal – tem de terminar em sexto -, a Juventus desperdiçou chance de diminuir a diferença para a Roma, atualmente com a primeira vaga, ao ser superada pela rival por 1 a 0 no estádio Olímpico.

Depois de quatro vitórias seguidas no italiano, a Juventus apostava forte no confronto direto. Porém, acabou não se encontrando em Roma, levando 1 a 0, gol de Mancini, na segunda etapa. A Roma subiu para quarto, com os mesmos 47 pontos do Mian, enquanto a Juventus parou nos 35 e agora foca na Atalanta, que tem 42.