Inter de Milão domina o Lecce, vence a primeira e lidera o Campeonato Italiano - O Liberal

A Inter de Milão desencantou no Campeonato Italiano neste sábado ao derrotar o Lecce por 2 a 0, no estádio Giuseppe Meazza, pela 2ª rodada. A atual campeã, dominou o rival e pulou para a liderança da competição. Os gols foram marcados por Darmian e Calhanoglu.

Como havia empatado na estreia com o Genoa, a Inter de Milão chegou aos quatro pontos, mesma pontuação de Genoa, Parma e Udinese. O Lece, que ainda não pontuou no torneio, está na lanterna.

A partida foi totalmente dominada pela Inter de Milão, que abriu o placar logo aos cinco minutos. Darmian recebeu dentro da área, após toque de cabeça de Taremi, e desviou para o fundo das redes.

O Lecce ainda tentou reagir, chegou a ameaçar com Krstovic, mas não estava com a pontaria afiada. Com amplo domínio, os donos da casa ainda criaram boas chances com Darmian, Calhanoglu e Taremi, mas não conseguiu aumentar a vantagem.

No segundo tempo, o time da casa voltou pressionando e teve um pênalti marcado a seu favor após Souza puxar o adversário dentro da área. Calhanoglu cobrou com perfeição e fez 2 a 0. Logo depois, Arnautovic quase fez o terceiro. A bola passou rente ao travessão.

Em vantagem, a Inter administrou o resultado e acabou sendo pressionado pelo Lecce nos minutos finais. Sommer, que praticamente não trabalhou durante toda a partida, apareceu para fazer defesas importantes e assegurar o primeiro triunfo do atual campeão nacional no torneio.

Ainda neste sábado, o Genoa derrotou o Monza por 1 a 0, com gol de Pinamonti nos acréscimos do primeiro tempo, e pulou para a vice-liderança da competição, com quatro pontos, deixando seu adversário apenas com um.