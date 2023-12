Inter de Milão derrota Lecce e abre vantagem na liderança do Campeonato Italiano

A Inter segue embalada no Campeonato Italiano. Neste sábado, a equipe conseguiu mais uma vitória e chegou à liderança isolada da competição com o triunfo de 2 a 0 sobre o Lecce. O resultado leva a equipe de Milão aos 44 pontos e abre quatro de distância para a vice-líder Juventus.

Realidade diferente vive o Lecce. Na parte intermediária da classificação, o revés mantém o time do técnico Roberto DAversa com 20 pontos. As equipes voltam a campo no próximo final de semana. O Lecce visita a Atalanta no sábado. Um dia antes, a Inter enfrenta o Genoa no estádio Luigi Ferraris.

A Inter teve dificuldades com a retranca adversária e só conseguiu abrir o placar no final do primeiro tempo. Em cobrança de falta, Yann Bisseck achou espaço para cabecear e abrir o placar aos 43 minutos.

Na etapa final, a Lecce teve um pênalti marcado a seu favor após um toque de mão na área. Após muita discussão, o lance teve interferência do VAR. Ao consultar o monitor de vídeo, o juiz optou por invalidar o lance.

O Lecce abriu a sua defesa para tentar buscar o empate e pagou caro pela ousadia. Nico Barella recebeu um bom passe e na área inimiga e conseguiu finalizar para ampliar a vantagem e definir a vitória da Inter por 2 a 0 aos 33 minutos.

No outro jogo da rodada, O Verona derrotou o Cagliari por 2 a 0 jogando em casa. Os dois gols da vitória saíram na etapa final. Ngonge inaugurou o marcador aos oito minutos e Djuric, no fim do jogo, definiu o placar e a vitória.