Inter de Milão anuncia o retorno de Alexis Sanchez: ‘Quero vencer novamente aqui’

Alexis Sanchez está de volta à Inter de Milão. O chileno foi anunciado oficialmente neste sábado, após uma temporada no futebol francês com o Olympique de Marselha, e confia que está pronto para ser campeão novamente na Itália. Com 34 anos, o atacante chega para o lugar do argentino Joaquín Correa, que fez o caminho inverso e foi emprestado para seu antigo clube na França.

“Todo mundo sabe que o Inter é um grande time. Sempre digo que na minha carreira quero vencer e estar em um time forte e o Inter é um deles, já estive lá e gostaria de vencer novamente aqui”, disse Alexis em entrevista ao site oficial da Inter. Em Milão, o atacante tem 20 gols marcados em 109 jogos, com três títulos: Campeonato Italiano, Copa da Itália e Supercopa da Itália.

De volta ao clube, Alexis irá reeditar a dupla de ataque com o artilheiro Lautaro Martinez, com quem foi campeão na temporada de 2020/21. O chileno aproveitou para também falar sobre o argentino: “Já conheço o Lautaro, é um jogador que marca gols sempre, eu sou um jogador que joga mais no espaço, na velocidade, no 1 contra 1, os outros jogadores são mais goleadores”.

Sem clube há algumas semanas, após deixar o Olympique de Marselha, Sanchez chegou a ser sondado por Grêmio e Santos para jogar no Brasil, mas o jogador optou por voltar à Inter de Milão, onde já tem o carinho da torcida. Na carreira, o chileno multicampeão já passou por Cabreloa, Udinese, Barcelona, Arsenal e Manchester United.