Inter de Limeira marca nos acréscimos, vence O Guarani e derruba tabu de 25 anos

Em jogo movimentado, a Inter de Limeira conquistou sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Paulista. No encerramento da sexta rodada, o time de Limeira contou com o gol de Quirino, já no estourar do relógio, para vencer o Guarani por 1 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa. O resultado marca o fim de um tabu de 25 anos dos limeirenses sem vencer o rival em Campinas.

Com sete pontos e um jogo a menos, a Inter respira na terceira posição do Grupo C, na frente do Corinthians, com três. O Mirassol tem nove e o Red Bull Bragantino lidera com 10. Após sofrer sua terceira derrota consecutiva, o Guarani segue em último lugar do Grupo B, com quatro, atrás do água Santa (7), da rival Ponte Preta (9) e do líder Palmeiras (13).

O duelo começou equilibrado. As duas equipes tinham força ofensiva, mas pecavam na hora de concluir. Do lado do Guarani, o baque foi a saída do atacante Bruno Mendes, lesionado, que era uma referência no ataque. Mesmo assim, os donos da casa tinham uma leve superioridade, porém sem levar qualquer perigo. Apesar de movimentada na parte final, o zero permaneceu no placar até a ida ao intervalo.

Na segunda etapa, o jogo demorou para engrenar. O Guarani seguiu apostando em jogadas de linhas de fundo, mas sem sucesso na hora de finalizar Do outro lado, a Inter de Limeira encontrou espaço para finalizar e começou a dar trabalho ao estreante goleiro Vladimir.

O Guarani ainda tentou achar o gol na parte final. Pablo Thomaz sofreu um pênalti, que poderia mudar a história, mas o VAR viu uma falta do atacante antes da penalidade máxima. Camacho ainda arriscou de fora da are e carimbou o travessão do visitante. Mas o jogo foi decidido mesmo nos acréscimos, num contra-ataque em que Quirino saiu em velocidade e tocou para as redes, aos 51 minutos. A auxiliar ainda anotou impedimento, mas o lance acabou validado pelo VAR.

Pressionado, na próxima rodada, o Guarani visita o Novorizontino, na segunda-feira, às 21 horas, em Novo Horizonte. Já a Inter de Limeira recebe o Botafogo, às 16 horas, no domingo, em Limeira.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 X 1 INTER DE LIMEIRA

GUARANI – Vladimir; Heitor (Marlon Douglas), Léo Santos, Rayan e Mayk (Hélder); Anderson Leite (Matheus Bueno), Camacho e Régis; Derek (Pablo Thomaz), Bruno Mendes (João Victor) e Reinaldo. Técnico: Umberto Louzer.

INTER DE LIMEIRA – Max Walef; Felipe Albuquerque (JP Galvão), Diego Jussani, Maurício (Matheus Mancini) e Zé Mário; Emerson Santos (Guilherme Mariano), Lucas Buchecha, Gustavo Bochecha e Juninho; Éverton Brito (João Felipe) e Quirino. Técnico: Júnior Rocha.

GOL – Quirino, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rayan, Marlon Douglas e Régis (Guarani); Gustavo Bochecha (Inter de Limeira)

ÁRBITRO – Gabriel Henrique Meira Bispo (SP).

RENDA – R$ 72.470,00.

PÚBLICO – 3.388 total.

LOCAL – Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).