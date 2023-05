Inter cede empate ao Nacional e segue em segundo no Grupo B da Libertadores

O Internacional sentiu o gostinho da vitória, mas cedeu o empate ao Nacional-URU por 2 a 2 nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pela terceira rodada. Ambos são favoritos no Grupo B. Com o empate, o Inter continua no segundo lugar, agora, com cinco pontos. O Nacional é o líder, com sete. Independiente Medellín-COL e Metropolitanos-VEN seguem sem ameaçar.

O início do primeiro tempo do Internacional foi arrasador. O time gaúcho amassou o adversário, chegou a ter quase 75% de posse de bola e abriu o placar logo aos dez minutos. Após cobrança de escanteio de Wanderson, Mercado subiu de cabeça para fazer 1 a 0.

O Internacional continuou atacante e perdeu boas oportunidades com Alan Patrick e Maurício. Rochet precisou trabalhar para evitar uma goleada. O time gaúcho tinha o jogo nas mãos, mas bobeou e deixou o adversário crescer.

Aos 37 minutos, Zabala roubou a bola de Alemão, passou por dois marcadores e tentou o passe. A bola bateu em Vitão e sobrou para o próprio meia, que acertou um chute certeiro para superar Keiller.

Após o gol, o jogo ficou aberto. O Nacional passou a gostar da partida e chegou a marcar, mas o lance acabou sendo anulado pela arbitragem. Aos seis minutos do segundo tempo, Ignacio Ramírez dividiu com Mercado e tocou na saída do goleiro Keiller, mas nada valeu. Foi marcado falta do atacante.

O Inter colocou a cabeça no lugar e voltou a atacar. Maurício deu uma bola invertida para Igor Gomes, que chutou para boa defesa de Rochet. O goleiro continuou sendo o principal jogador do Nacional na partida.

Os minutos finais do duelo foram de muita emoção. Pedro Henrique recebeu de Maurício, dividiu com Rochet e marcou, porém o árbitro pegou mão do atacante e anulou o gol. Mas não foi um problema para o Inter, que marcou novamente aos 37. Luiz Adriano acionou Lucca, que cruzou na medida para Carlos de Pena empurrar para o fundo das redes.

O Nacional pressionou e buscou o empate aos 45 minutos. Polenta recebeu pela esquerda e cruzou. Noguera desviou de cabeça para decretar a igualdade.

Na próxima rodada, o Inter enfrenta o Metropolitanos no dia 25 de maio, às 21h, no estádio Olímpico de la UCV, na Venezuela. Dois dias antes, às 21h, o Nacional visita o Independiente Medellín, no Atanasio Girardot, na Colômbia.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 2 NACIONAL

INTERNACIONAL – Keiller; Igor Gomes (Bustos), Vitão, Mercado e Renê; Gustavo Campanharo (Matheus Dias), Carlos de Pena, Maurício (Lucca) e Alan Patrick; Wanderson (Pedro Henrique) e Alemão (Luiz Adriano). Técnico: Mano Menezes

NACIONAL – Rochet; Lozano, Noguera, Polenta e Cándido; Diego Rodríguez, Yonathan Rodríguez (Montiel), Trezza (Frederico Martínez), Zabala e Pereiro (Fagúndez); Ignacio Ramírez (Damiani). Técnico: Álvaro Gutiérrez.

GOLS – Mercado, aos dez, e Diego Zabala, aos 38 minutos do primeiro tempo. Carlos de Pena, aos 38, e Noguera, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gustavo Campanharo, Mercado e Wanderson (Inter); Pereiro (Nacional); Noguera e Pereiro (Nacional).

ÁRBITRO – Facundo Tello (ARG).

RENDA – R$ 1.256.839,00.

PÚBLICO – 36.791 torcedores.

LOCAL – Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).