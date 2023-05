Esporte Inter cansa no 2º tempo, mas vence Metropolitanos e assume liderança do Grupo B na Libertadores

O Internacional cansou no segundo tempo, passou grande sufoco, mas venceu o fraco Metropolitanos, por 2 a 1, em Caracas, nesta quinta-feira, em duelo válido pela quarta rodada do Grupo B. Com o resultado, o time gaúcho, que não vencia há seis jogos, assumiu a liderança da chave com oito pontos, um à frente de Independiente Medellín e Macional-URU. O triunfo também ajuda a manter o técnico Mano Menezes no cargo

O jogo foi na capital da venezuelana, mas o pouco público no estádio – cerca de 1,5 mil torcedores – e a fragilidade do adversário tornou a partida um ‘treino de luxo para o Internacional, que dominou amplamente durante todo o tempo.

Desde os primeiros minutos, o técnico Mano Menezes exigiu que os laterais Rômulo e Thauan atacassem para furar o bloqueio adversário. A estratégia deu certo e o Inter praticamente atuou o tempo todo no campo venezuelano.

O gol não demorou para sair. Aos 13 minutos, Luiz Adriano criou espaço no meio da zaga do Metropolitanos para a entrada rápida de Pedro Henrique. O atacante foi derrubado pelo zagueiro Ferro. Pênalti, que Alan Patrick bateu com grande categoria para abrir o placar, aos 17 minutos.

Em desvantagem, o Metropolitanos foi em busca do empate, mas o que conseguiu foi expor ainda mais seus pontos fracos. O Inter aproveitou sob o comando de Alan Patrick, que fez bela assistência para Luiz Adriano, aos 31 minutos: 2 a 0.

Apesar da cobrança constante de Mano Menezes para que a intensidade fosse mantida, o Inter diminuiu o ritmo e passou a tocar mais a bola, envolvendo totalmente o Metropolitanos, que terminou o primeiro tempo sem dar um chute na meta de John.

O Inter voltou desconcentrado para o segundo tempo e o Metropolitanos aproveitou para diminuir o prejuízo. Vargas pegou rebote da zaga e bateu. A bola desviou na zaga e entrou: 2 a 1, aos cinco minutos.

O Inter sentiu o gol e pareceu mal fisicamente. Alan Patrick foi a exceção, sempre uma boa opção para carregar a bola e armar s jogadas. A disputa ficou equilibrada, com o Metropolitanos ficando mais tempo com a bola. Desta forma, o goleiro John passou a ser acionado com constância.

Aos 27 minutos, o arqueiro garantiu a vantagem gaúcha no placar, ao fazer uma grande defesa em finalização de Darwin Gómez. O lance fez o Inter despertar um pouco na partida e passar a tocar mais a bola. Aos 37, Alemão teve a chance do terceiro gol, mas Schiavone fez boa defesa.

Aos 38, Sequera foi expulso e deixou o Metropolitanos com des jogadores em campo, o que ajudou muito o Internacional a suportar os últimos minutos da partida. Mas, aos 47, Nico Hernández foi expulso e o Inter sofreu até o final para garantir os três importantes pontos na classificação.

FICHA TÉCNICA

METROPOLITANOS 1 X 2 INTERNACIONAL

METROPOLITANOS – Giancarlo Schiavone; Jefre Vargas, Ferro, José Moreno e Cova (Marchán); Laszo (Giovanny Sequera), Cermeño (Bareiro) e Larotonda; Darwin Gómez (Lucena), Ortíz e Freddy Vargas (Irwin Antón). Técnico: José María Morr.

INTERNACIONAL – John; Rômulo, Rodrigo Moledo, Nicolás Hernández e Thauan; Gustavo Campanharo (Carlos de Pena), Johnny (Baralhas) e Alan Patrick; Pedro Henrique (Igor Gomes), Luiz Adriano (Alemão) e Wanderson (Matheus Dias). Técnico: Mano Menezes.

GOLS – Alan Patrick aos 17 e Luiz Adriano aos 31 minutos do primeiro tempo. Vargas aos cinco do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Ferro, Nicolás Hernández, Vargas, Moreno, Alan Patrick, Baralhas e Igor Gomes.

CARTÕES VERMELHOS – Sequera e Nicolás Hernández.

ÁRBITRO – Nicolas Lamolina (ARG).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela.