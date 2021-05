Ingrid Oliveira conquista vaga nos Jogos de Tóquio-2020 nos saltos ornamentais

O Brasil garantiu mais uma participante nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Ingrid Oliveira ficou em 14.º lugar na prova de saltos ornamentais da Copa do Mundo da modalidade, que está sendo disputada na capital japonesa, e carimbou o passaporte para a Olimpíada. Já Giovanna Pedroso, em 20.º, precisará de uma confirmação da vaga pela Federação Internacional de Natação (Fina, na sigla em francês), que só sai em junho.

Ingrid Oliveira, na plataforma, passou para a semifinal com 285,30 pontos. Esta fase será disputada nesta quarta-feira. “Estou muito feliz. Quem está ao meu redor sabe que não foi fácil. Vim de um Sul-Americano onde eu não competi tão bem, isso mexeu um pouco com a minha mente, mas sabia que aqui era tudo ou nada. Consegui dar o meu melhor e consegui essa vaga para o Brasil”, disse.

Até o momento, o Brasil conquistou quatro vagas nos saltos ornamentais para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Luana Lira, no trampolim de 3 metros, Kawan Pereira, Isaac Souza e Ingrid Oliveira, na plataforma, garantiram o País na Olimpíada.

Kawan Pereira obteve o melhor resultado brasileiro em Copas do Mundo de saltos ornamentais na história. O atleta, que já tinha garantido a vaga olímpica ao chegar à semifinal, terminou a disputa com a 10.ª colocação. Passou pela eliminatória com a quarta colocação (456,05 pontos), depois pela semifinal na sexta (448,80) e na final teve mais uma grande apresentação com o 10.º lugar (409,90).

“A sensação é bem boa. Estou muito feliz com meu resultado, pois vim treinando muito forte nos últimos três meses para esta prova. Fico feliz por ser um resultado inédito. Não sabia disso, mas estou feliz e orgulhoso do trabalho que foi realizado”, afirmou o brasileiro.