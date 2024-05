Ingressos para luta entre Mike Tyson e Jake Paul, dia 20 de julho, custam de 658 a 28 mil reais

Tyson soma 50 vitórias (44 nocautes) e seis derrotas já Jake Paul soma nove vitórias e uma derrota - Foto: Getty Images for Netflix.JPG

Cerca de 120 mil pessoas já se cadastraram para a compra de ingressos para a luta entre Mike Tyson e Jake Paul, dia 20 de julho, no AT&T Stadium, em Arlington, Texas. Apenas 80 mil terão acesso ao local, mas o restante poderá ver a transmissão pelo Netflix.

Mas aqueles que conseguirem as entradas terão de desembolsar um grande valor. O bilhete mais barato custa US 129 (R$ 658,00), enquanto o mais caro está sendo comercializado oficialmente por US$ 5.522 (R$ 28.183,00). A informação é do site World Boxing News.

Mike Tyson x Jake Paul vai ser uma verdadeira luta de boxe. O evento, que vai reunir um dos maiores nomes da nobre arte, aos 58 anos, e o influencer, de 27 anos, que soma nove vitórias e uma derrota contra adversários de terceira linha, foi sancionado como um combate profissional.

O resultado do duelo vai fazer parte dos cartéis oficiais dos lutadores. São previstos oito rounds de dois minutos e nocautes são permitidos. Os atletas não vão usar protetores de cabeça e as luvas serão de 14 onças (396 gramas – o normal entre pesos pesados é de dez onças (283 gramas).

Última vez que Tyson subiu em um ringue de boxe foi em 29 de novembro de 2020, quando realizou uma exibição contra o também ex-campeão Roy Jones Jr. O ‘Iron Man’ não faz um combate de “verdade” desde 11 de junho de 2005, quando perdeu para o irlandês Kevin McBride.

Tyson soma 50 vitórias (44 nocautes) e seis derrotas. Ele foi o campeão mundial mais jovem dos pesos pesados, quando em 1986 conquistou o cinturão do Conselho Mundial de Boxe, ao derrotar o jamaicano Trevor Berbick. Ficou campeão até 1990, mas perdeu de forma surpreendente para James Buster Douglas.

Recuperou o título em 1996, ao vencer Frank Bruno, depois de passar três anos (1992 a 1995) na cadeia por ser acusado de estupro. Perdeu para Evander Holyfield no mesmo ano e nunca mais voltou a ser campeão. Teve uma chance, em 2002, mas perdeu para Lennox Lewis.

Jake Paul é um astro da internet, que se aventurou no boxe. Venceu lutadores sem expressão, mas sabe promover seus combates e possui um público fiel, o que lhe garante muito dinheiro. Sua vitória de maior repercussão foi sobre o brasileiro Anderson Silva, astro do MMA. Sua única derrota em dez combates foi para o britânico Tommy Fury, adversário mais graduado.