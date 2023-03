Ingressos da final do Paulistão têm alta procura e app de venda sofre pane

O Água Santa anunciou nesta quarta-feira o início da venda de ingressos para a final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, mas torcedores de ambos os times reclamaram nas redes sociais sobre a dificuldade para adquirir as entradas no aplicativo “Joga Pro”, indicado pelo clube de Diadema, mandante da primeira partida, para a compra das entradas.

Procurado pelo Estadão, o Água Santa informou que a alta procura pelos ingressos causou uma pane na plataforma e que estão trabalhando para solucionar o problema o mais rápido possível. A diretoria deu um prazo para empresa responsável pelas vendas estabilizar a operação. Caso o problema persistir, uma nova empresa será contratada para a comercialização dos bilhetes.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta terça-feira as datas das finais do Paulistão. Os jogos serão disputados nos dois próximos domingos. A partida de ida acontece no dia 2, às 16h (horário de Brasília), na Arena Barueri. O confronto de volta acontece no dia 9 de abril, também às 16h, no Allianz Parque.

Ambos os confrontos terão transmissão por diferentes canais. A Record transmite na TV aberta e o YouTube, no streaming, gratuitamente. A HBO Max exibe a partida no streaming pago, além de Premiere e Paulistão Play, no pay-per-view.

Como conquistou a melhor campanha, o Palmeiras tem a prerrogativa de decidir o título mais uma vez em casa, mas não há vantagem em campo. Caso haja empate no placar agregado das duas partidas, o título será decidido nos pênaltis. Atual campeão e presente na decisão pelo terceiro ano consecutivo, o time palestrino busca o seu 25º título na competição, enquanto o Água Santa persegue a conquista inédita.