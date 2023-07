Inglês Jake Dennis fica em 2º em corrida em Londres e assegura título da Fórmula E

O piloto inglês Jake Dennis, da Avalanche Andretti, conquistou o título da temporada 2023 da Fórmula E, neste sábado, ao terminar em segundo lugar a primeira das duas corridas marcadas para a rodada dupla de Londres, na Inglaterra.

“Me sinto incrível, essa corrida foi muito difícil”, afirmou o britânico ao final da corrida. “Senti que todos estavam correndo contra nós, mas, Jesus Cristo, nos tornamos campeões! Estou muito feliz por mim, pela equipe, nós merecíamos muito”, completou.

O segundo lugar fez Dennis somar 213 pontos, não podendo mais ser alcançado pelo australiano Mitch Evans (179), da Jaguar TCS Racing. Nick Cassidy (Envision Racing), também da Austrália, é o terceiro, com 171 pontos. A última corrida da F-E acontece no domingo, também na capital inglesa.

Evans, por sinal, foi o vencedor da primeira prova em Londres, apenas 1s116 à frente de Dennis. O suíço Sebastien Buemi completou o pódio.

Entre os brasileiros, Sérgio Sette Câmara, da Nio 333 Racing, terminou em quinto lugar a corrida desse sábado, e Lucas Di Grassi, da Mahindra Racing, foi o sétimo. No campeonato Câmara está em 17º lugar, com 24 pontos. Di Grassi é o 16º, com 30.

No campeonato por equipes a disputa está aberta. A Jaguar e a Envision Racing estão empatadas em primeiro lugar com 268 pontos, seguidas pela TAG Heuer Porsche (241) e Avalanche Andretti (236).