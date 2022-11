Inglaterra faz 6 no Irã na 1ª goleada da Copa do Mundo

Com o placar, a Inglaterra confirma o favoritismo no Grupo B, que tem ainda Estados Unidos e País de Gales

A Copa do Mundo do Catar já tem a sua primeira goleada. Logo no segundo jogo deste Mundial, a Inglaterra derrubou a retranca do Irã nesta segunda-feira e aplicou 6 a 2, no Khalifa International Stadium, em Ar-Rayyan. Bukayo Saka, autor de dois gols, foi o nome do primeiro jogo envolvendo uma seleção campeã mundial no Catar.

A partida foi apitada por um trio brasileiro, que não comprometeu. Raphael Claus, contudo, precisou lidar com o primeiro caso de suspeita de concussão na Copa, o que rendeu 15 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Além disso, o Irã pôde fazer seis substituições no duelo, uma vez que trocas por concussão não entram no limite de cinco alterações por jogo.

Com o placar, a Inglaterra confirma o favoritismo no Grupo B, que tem ainda Estados Unidos e País de Gales – as duas seleções ainda se enfrentam nesta segunda. Os ingleses voltam a campo na sexta para enfrentar os EUA. Os iranianos jogam no mesmo dia com o País de Gales.

Saka foi às redes duas vezes e ajudou na goleada – Foto: Alessandra Tarantino / AP / EC

Cercado de tensão política, o jogo em Ar-Rayyan foi precedido de uma manifestação dos jogadores ingleses contra o racismo. Os 11 titulares ficaram de joelho no gramado segundos antes do apito inicial. Mas o capitão Harry Kane usou a braçadeira oficial da Fifa e não aquela que continha as cores do arco-íris, em defesa dos direitos LGBT+.

Em campo, surpreendeu a escalação de Maguire, que perdeu a vaga de titular no Manchester United na temporada em razão das fracas apresentações, e a formação inglesa com apenas dois zagueiros. E a ausência do atacante iraniano Sardar Azmoun, que começou no banco de reservas.

O começo do jogo foi marcado por um choque de cabeças entre o goleiro Alireza Beiranvand e o lateral Majid Hosseini, numa jogada aérea defensiva. A partida foi paralisada por cerca de 10 minutos e Beiranvand precisou ser substituído com suspeita de concussão e sangramento no nariz.

Quando a bola rolou de vez, a Inglaterra controlou o jogo com facilidade, com até 73% de posse de bola. A seleção europeia apostava no lado esquerdo do ataque, com o lateral Shaw. Mas tinha dificuldades em parar na retranca iraniana, deixando a partida com baixo nível técnico.

A situação só mudou a partir dos 30 minutos. Mount levou perigo aos 31 e, na sequência, o criticado Maguire cabeceou firme e carimbou o travessão. A bola, enfim, entrou três minutos depois, e após mais uma jogada pela esquerda. Shaw cruzou e o jovem Bellingham escorou de cabeça para as redes.

A bola aérea bem-sucedida mostrou o caminho aos ingleses. E foi assim que, aos 43, veio o segundo gol. Após cobrança de escanteio, Maguire escorou de cabeça na segunda trave e Saka aproveitou o rebote: encheu o pé da marca do pênalti e estufou as redes. Quase nos acréscimos, Sterling anotou o terceiro dos ingleses, com assistência de Kane.

Para o segundo tempo, o Irã voltou com mudanças em todos os setores. Mas nenhuma alteração impediu a goleada da Inglaterra. Aos 16, Saka fez bela jogada individual e marcou seu segundo gol na partida. O time asiático até diminuiu o placar, três minutos depois, com Taremi. Porém, isso não tirou a fome dos ingleses.

Rashford, que acabara de entrar no lugar de Saka, mandou para as redes em sua primeira oportunidade, aos 25. E, aos 44, Callum Wilson disparou pela direita, entrou na área e entregou nos pés de Grealish para anotar o sexto gol.

O apito final, contudo, demorou para vir. Claus resolveu dar 10 minutos de acréscimo e acabou adiando o fim da partida por conta de uma checagem de pênalti no VAR. Ele confirmou a penalidade e Taremi balançou as redes aos 57 minutos do segundo tempo.

ARBITRAGEM

Não foi a única decisão do juiz criticada em sua primeira partida nesta Copa. Logo no segundo minuto do duelo, ele não marcou um pênalti claro sobre Maguire. No lance, o zagueiro inglês foi abraçado e derrubado dentro da área.

Em outro lance polêmico, os jogadores do Irã cobraram uma suposta falta do mesmo Maguire na assistência para o segundo gol da Inglaterra. No segundo tempo, o brasileiro ouviu críticas de ambos os lados pelos excessivos 10 minutos de acréscimo, antes mesmo de finalizar o jogo com 12 minutos extras.

FICHA TÉCNICA:

INGLATERRA 6 X 2 IRÃ

INGLATERRA – Jordan Pickford; Luke Shaw, John Stones, Harry Maguire (Dier) e Kieran Trippier; Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka (Rashford), Mason Mount (Foden); Raheem Sterling (Grealish) e Harry Kane (Callum Wilson). Técnico: Gareth Southgate.

IRÃ – Alireza Beiranvand (Hossein Hosseini); Sadegh Moharrami, Milad Mohammadi (Mahdi Torabi), Roozbeh Cheshmi (Mohammad Kanaani) e Majid Hosseini; Ehsan Hajsafi, Karimi Ali (Saeid Ezatolahi), Ahmad Nourollahi (Sardar Azmoun); Morteza Pouraliganji, Alireza Jahanbakhsh (Ali Gholizadeh) e Mehdi Taremi. Técnico: Carlos Queiroz.

GOLS – Bellingham, aos 34, Saka, aos 43, e Sterling, aos 45 minutos do primeiro tempo. Saka, aos 16, Taremi, aos 19, Rashford, aos 25, Grealish, aos 44, e Taremi, aos 57 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Jahanbakhsh e Morteza Pouraliganji.

ÁRBITRO – Raphael Claus (Brasil).

RENDA – Não disponíveis.

PÚBLICO – 45.334 pagantes.

LOCAL – Khalifa International Stadium, em Ar-Rayyan (Catar).