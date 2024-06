Inglaterra desencanta no 2º tempo e bate a Bósnia; Alemanha esbarra na retranca da Ucrânia

Duas forças para a Eurocopa que começa no próximo dia 14, Inglaterra e a anfitriã Alemanha tiveram sentimentos distintos em amistosos preparativos para o segunda mais importante torneio de seleções do planeta nesta segunda-feira. Enquanto os ingleses desencantaram na etapa final e venceram, com time rodada, a Bósnia Herzegovina, por 2 a 0, os comandados de Julian Nagelsmann ficaram no 0 a 0 com a defensiva Ucrânia.

Mesmo jogando em seus domínios e com total favoritismo, ingleses e alemães não conseguiram mostrar superioridade e furar as retrancas adversárias. A Bósnia ainda arriscou algumas saídas de trás no St. James Park, casa do Newcastle, enquanto a Ucrânia limitou-se a se defender no Max-Morlock-Stadion, em Nuremberg.

Querendo dar ritmo e entrosamento a todo o elenco, Gareth Southgate fez diversas modificações na seleção inglesa que começou o amistoso. Nomes de peso, casos de Harry Kane, Grealish, Declan Rice, Henderson e Ramsdale ficaram somente no banco.

O técnico queria observar como seria o comportamento de Watkins, destaque do Aston Villa, como centroavante, além de Eze e Bowen compondo o setor ofensivo. Mas a cara de poucos amigos com a qual se dirigiu ao vestiário no fim da etapa, demonstrava insatisfação.

O desencanto veio somente aos 16 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti de Cole Palmer. Após a equipe abrir o marcador, Southgate começou a colocar as principais peças em campo e deu tempo de Alexander-Arnoud ampliar, em belo voleio de primeira, e do artilheiro Harry Kane fechar o placar. O camisa 9 estava esperto no rebote na pequena área e apenas empurrou às redes.

Em Nuremberg, não foram poucas as chegadas da Alemanha nos primeiros 45 minutos. Mas o bombardeio ofensivo virou erros no alvo por parte de Mittestadt, Musiala e Havertz, ou nas mãos do goleiro Trubin. Apenas o artilheiro Yaremchuk tentou algo pelos visitantes.

Na fase final, o amistoso seguiu de ataque contra defesa. E novamente sem gols. Na melhor oportunidade alemã, cruzamento para trás e batida forte dentro da área, mas com ucranianos se atirando na bola para fazer o corte.

A Inglaterra volta a campo na sexta-feira, em Wembley, diante da Islândia, em seu último teste antes da Eurocopa e no qual deve utilizar sua força máxima, enquanto os alemães enfrentam a Grécia no mesmo dia, em compromisso agendado para o Borussia Park.

Em outros amistosos desta segunda-feira, a Croácia fez 3 a 0 na Macedônia do Norte, enquanto a Escócia superou Gibraltar, fora de casa, por 2 a 0. A Albânia do técnico brasileiro Sylvinho anotou 3 a 0 em Liechtenstein.