Inglaterra busca virada, se garante na Eurocopa e deixa a Itália em situação delicada

A Inglaterra é mais uma seleção garantida na Eurocopa de 2024, que será disputada na Alemanha. A vaga veio com imponente vitória de virada sobre a Itália, por 3 a 1, em reedição da decisão da edição passada, no estádio de Wembley, em Londres. Depois de levar um susto, os ingleses desta vez não deixaram o lendário estádio chorando. Kane (duas vezes) e Rashford marcaram, garantiram a festa e ainda complicaram a vida dos adversários, agora em terceiro no Grupo C, atrás também da Ucrânia.

Os ingleses já haviam se vingado da perda do título com 2 a 1 no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. Agora, deixam a Itália sob obrigação de ganhar da Macedônia antes da decisão na casa dos ucranianos.

Favoritas às vagas da chave, Inglaterra e Itália entraram em campo no estádio de Wembley, em Londres, buscando um triunfo que traria alívio. Os ingleses podiam garantir a classificação com uma vitória, enquanto os visitantes buscavam igualar os 13 pontos no topo da tabela. Com os mesmos 10 pontos dos italianos, a Ucrânia tinha jogo fácil, com visita à lanterna Malta, até então lanterna e sem pontos.

Para já carimbar o passaporte com duas rodadas de antecedência, os ingleses partiram logo ao ataque. Com muita velocidade do trio formado por Bellingham, Foden e Rashford, que tinha a missão de fazer a bola chegar ao goleador Kane, dominavam os minutos iniciais, dando a impressão que abririam o placar logo.

Rashford cobrou falta com enorme perigo, assustando Donnarumma. O apoio da torcida inflamava a seleção. Por outro lado, os italianos optaram pela tática de esfriar o jogo e começaram a tocar a bola sem velocidade para diminuir o ímpeto dos locais. E A Itália não apenas conseguiu equilibrar as ações como ainda encaixou um contra-ataque fulminante e preciso. A jogada começou pela esquerda até inversão para a direita. Di Lorenzo foi ao fundo e cruzou para trás, nos pés de Scamacca. O camisa 9 fez 1 a 0.

A vantagem era tudo que os italianos queriam, para obrigar os oponentes a se abrirem mais ainda. Em lance parecido, quase Scamacca repete a dose. A defesa, atenta, cortou. O jogo era bom e disputado em alta intensidade. E a igualdade não demorou. Bellingham arrancou e recebeu carrinho de Di Lorenzo. O árbitro marcou o pênalti, confirmado após longa demora do VAR. Kane anotou 1 a 1 com batida no alto.

Antes do descanso, as duas seleções tiveram boas chances para ir aos vestiários com vantagem. Rashford parou em Donnarumma, enquanto Pickford salvou os ingleses ao espalmar o chute de Idogie. Berardi não aproveitou o rebote.

A virada veio em uma pintura de Rashford e com os ingleses contra-atacando. A Inglaterra atravessou o campo rapidamente, o atacante do Manchester recebeu de Bellingham, driblou dois marcadores e bateu indefensável. A festa foi gigante no estádio.

Com a informação da vitória parcial da Ucrânia, os italianos se desesperaram e partiram com tudo atrás da igualdade. Na base do jogo aéreo, não conseguia finalizar, porém, e ainda dava espaços atrás. Assumiu o risco e pagou caro, com novo contragolpe. O chutão da defesa encontrou Kane, que contou com falha dos marcadores, arrancou e tocou na saída de Donnarumma para definir.

No outro confronto do Grupo C, a Ucrânia até levou um susto de Malta, quando Mbong abriu o marcador aos 12 minutos, batendo forte. A virada, contudo, começou a ser construída ainda na primeira etapa, com gols de Camenzuli (contra) e Dovbyk, de pênalti. Na etapa final, Mudryk definiu o triunfo por 3 a 1.

Pelo Grupo G, a Hungria buscou o empate por 2 a 2 com a Lituânia e ficou a um pontinho da vaga. Está com 14, no topo, atrás da Sérvia, com 13, após 3 a 1 sobre Montenegro, que ficou com oito e precisa de um milagre para desbancar as oponentes.

Já na chave H, Eslovênia e Dinamarca ficaram muito próximas da classificação ao superarem, respectivamente, Irlanda do Norte (1 a 0) e San Marino (2 a 1), em jogos fora de casa. As duas seleções chegaram aos 19 pontos, restando duas rodadas, e são ameaçadas, somente, pelo Casaquistão, com 15 após 2 a 1 na casa da Finlândia.