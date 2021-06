Inglaterra, Bélgica e Holanda vencem amistosos antes da Eurocopa; Noruega perde

Com o início da Eurocopa marcado para esta sexta-feira, seleções europeias aproveitaram o atual período de Data Fifa para disputar amistosos preparatórios neste domingo. Em Middlesbrough, na Inglaterra, o time da casa contou com um gol de pênalti de Marcus Rashford, estrela do Manchester United e capitão nacional aos 23 anos, para vencer a Romênia por 1 a 0.

Agora, os ingleses focam nos treinos antes de estrearem na Eurocopa, no próximo domingo, em Wembley, onde enfrentam a Croácia, outro time que jogou neste domingo. A seleção croata foi a Bruxelas enfrentar a Bélgica, atual número 1 do ranking da Fifa, e saiu derrotada por 1 a 0 ao ter a rede balançada por Lukaku. Também na disputa do torneio continental, o time belga tem estreia marcada para sábado contra a Rússia, em São Petersburgo.

O resultado mais elástico do dia ficou por conta da Holanda, que recebeu a Geórgia em Enschede e venceu por 3 a 0, com atuação de destaque de Memphis Depay, do Lyon. Especulado no Barcelona e no Paris Saint-Germain, o camisa 10 holandês fez um gol de pênalti e deu assistência para Weghorst ampliar. Além disso, foi um rebote após finalização dele que permitiu o terceiro gol, marcado por Gravenberch. Depay e seus companheiros iniciam a disputa da Eurocopa no domingo que vem, contra a Ucrânia, em Amsterdã.

Outra estrela que esteve em campo foi o jovem goleador do Borussia Dortmund, Erling Haaland, que passou em branco na derrota por 2 a 1 da Noruega diante da Grécia, em amistoso entre duas seleções que estão fora da Eurocopa. Masouras e Andoutsos deixaram os gregos com dois gols de vantagem no placar ainda no primeiro tempo, e o máximo que os noruegueses conseguiram na etapa final foi diminuir, com gol de Strandberg.