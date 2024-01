Indiana Pacers bate Hawks e tem a melhor campanha da NBA desde o Natal; Miami Heat vence

A melhor campanha de um time da NBA desde o Natal é do Indiana Pacers. Neste período, foram dez jogos, com nova vitória e apenas uma derrota. Na noite desta sexta-feira, a vitória foi sobre o Atlanta Hawks por 126 a 108. Um detalhe interessante chamou atenção: oito jogadores fizeram dez ou mais pontos, mas nenhum passou de 20.

O maior pontuador dos Pacers foi o bahamense Buddy Hield, com 18 pontos. Apesar da derrota, os Hawks tiveram o cestinha da partida, o americano Dejounte Murray, com 29. Ele participou ainda de quatro assistências e quatro rebotes.

A sequência positiva dentro da NBA levou os Pacers ao quarto lugar da Conferência Leste, com 23 vitórias e 15 derrotas. O líder continua sendo o Boston Celtics, com um quartel com impressionantes 29 triunfos e apenas nove revezes.

Ainda pela Conferência Leste, o Miami Heat não teve uma noite mágica, mas conseguiu se recuperar da derrota para o Oklahoma City Thunder ao derrotar o Orlando Magic no detalhe por 99 a 96. A partida foi fraca tecnicamente, mas Robinson, com 23 pontos, e Adebayo, com 21, conseguiram levar os Heats ao triunfo.

A vitória acabou sendo importante para deixar o Miami Heat no sétimo lugar, à frente justamente do Orlando Magic. O nono é o Chicago Bulls, que conseguiu reabilitar o Golden State Warriors ao perder por 140 a 131, apesar dos 39 pontos marcados por DeMar DeRozan.

Líder da Conferência Oeste, o Minnesota Timberwolves conheceu a sua 27ª vitória na NBA ao derrotar o Portland Trail Blazers por 116 a 93, com grande atuação do francês Rudy Gobert, com 24 pontos e 17 rebotes, logo após se recuperar de uma lesão no quadril.

Confira os resultados desta sexta-feira:



Detroit Pistons 110 x 112 Houston Rockets

Atlanta Hawks 108 x 126 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 112 x 93 Sacramento Kings

San Antonio Spurs 135 x 99 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 131 x 140 Golden State Warriors

Memphis Grizzlies 119 x 128 Los Angeles Clippers

Miami Heat 99 x 96 Orlando Magic

Minnesota Timberwolves 116 x 93 Portland Trail Blazers

Utah Jazz 145 x 113 Toronto Raptors

Denver Nuggets 125 x 113 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos deste sábado:



Boston Celtics x Houston Rockets

Atlanta Hawks x Washington Wizards

Memphis Grizzlies x New York Knicks

Milwaukee Bucks x Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder x Orlando Magic

Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs x Chicago Bulls

Utah Jazz x Los Angeles Lakers