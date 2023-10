Índia apresenta candidatura para sediar Jogos Olímpicos de 2036

A Índia está decidida a se candidatar como sede dos Jogos Olímpicos de 2036. Durante encontro do Comitê Olímpico Internacional (COI), neste sábado, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi falou entusiasmadamente sobre a candidatura do país, que nunca sediou uma Olimpíada, mas tem experiência em alguns eventos esportivos de menor proporção, como Copas do Mundo de críquete e os Jogos da Comunidade das Nações-2010, disputados entre 56 países, a maioria deles ex-colônias britânicas.

“A Índia não deixará pedra sem remover em nossos esforços para organizar Jogos Olímpicos de 2036 em nosso país. Este é um sonho histórico e a aspiração dos indianos”, disse Modi, que foi além do esporte e usou a cúpula do G20 deste ano, realizada em Nova Deli, como exemplo da capacidade de seu país em sediar grandes eventos. “A Índia está preparada para receber eventos globais de grande escala, e o mundo viu durante nossa presidência do G20.”

Modi esteve acompanhado de Thomas Bach, presidente do COI, durante o evento inaugural do encontro da entidade olímpica em Mumbai, e fez a declaração de abertura da sessão. “Nós queremos realizar este sonho com a colaboração e o apoio de vocês. Estou confiante de que a Índia irá receber o apoio necessário do Comitê Olímpico Internacional”, afirmou o político indiano.

Apesar do otimismo demonstrado pelo primeiro-ministro, a concorrência para sediar os Jogos de 2026 deve ser ampla, até porque México, Indonésia, Turquia e Polônia também já manifestaram o desejo de receber o evento. As duas próximas olimpíadas depois de Paris-2024 já têm sedes definidas. A edição de 2028 será em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, inclusive, o COI aceitou o pedido do comitê organizador para incluir beisebol/softbol, críquete, flag football, squash e lacrosse com esportes adicionais em 2028. Já os Jogos de 2032 serão disputados em Brisbane, na Austrália.