Igor Vinícius treina com bola e deve reforçar o São Paulo em Ribeirão Preto

O técnico Rogério Ceni não se cansa de lamentar sobre o alto número de desfalques do São Paulo no Paulistão. Mas, nesta terça-feira, ele ganhou uma boa notícia. O lateral-direito Igor Vinícius trabalhou o tempo todo na atividade com bola e pode ser reforço diante do Botafogo, domingo, em Ribeirão Preto.

O setor é um dos que vem mais dando dor de cabeça ao treinador, que além de Igor Vinícius, não tinha Rafinha e ainda perdeu Orejuela. O jovem Nathan vinha atuando na função, na qual até o atacante Caio Paulista já jogou improvisado.

Igor Vinícius se recupera de uma pubalgia que o tirou dos gramados por nove jogos. Como Ceni espera utilizar a partida em Ribeirão Preto para já armar o São Paulo para o duelo das quartas de final do Paulistão, aumentam as chances de escalação do lateral.

Ter o máximo de atletas experientes se faz necessário já que a primeira colocação do grupo ainda não está definida. Na verdade, a briga é grande com o Água Santa, com os mesmos 20 ponto somados, mas que perde no saldo de gols (11 a 3). O time de Diadema visita o embalado São Bernardo.

Além de Igor Vinícius, a reapresentação do elenco do São Paulo nesta terça-feira ainda contou com Arboleda em campo. O zagueiro fez atividades acompanhado de um profissional da fisioterapia do São Paulo. Já Diego Costa, David, Orejuela e Welington seguem em recuperação física.

Ceni dividiu o grupo em cinco equipes para um trabalho de posse de bola e marcação sob pressão em espaço reduzido. Depois, fez um trabalho tático de 11 contra 11 em campo completo.