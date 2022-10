Igor Vinícius é diagnosticado com pubalgia e não treina no São Paulo

Atrapalhado por uma série de desfalques, o técnico Rogério Ceni tem nova preocupação no São Paulo para o duelo de quinta-feira com o Coritiba, em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o lateral-direito Igor Vinícius foi diagnosticado com pubalgia e não participou do treino desta quarta, o último antes da partida.

A vaga na lateral direita deve ficar com Rafinha, novamente à disposição após cumprir suspensão no clássico com o Palmeiras. Igor Vinícius engrossa a lista de jogadores do setor defensivo entregues aos cuidados do departamento médico, que tem nomes importantes como Miranda, com lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e Arboleda, em transição após cirurgia no tornozelo esquerdo.

Diego Costa, desfalque nas últimas três partidas em razão de uma tendinite no joelho direto, treinou normalmente com os companheiros durante as atividades de terça-feira, mas, nesta quarta, realizou apenas trabalhos com a preparação física, ao lado de Arboleda. A novidade no gramado foi a presença do atacante Nikão, que participou integralmente do treino sob o comando de Ceni.

Alisson, com dores na coxa direita, e Gabriel Neves, tratando uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, também estão na lista de baixas. Em 12º lugar no Brasileirão, com 41 pontos, São Paulo deve encarar o Coritiba com a seguinte escalação: Felipe Alves; Rafinha, Luizão (Diego Costa), Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick e Igor Gomes; Luciano e Calleri.