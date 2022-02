Igor Gomes trabalha forte sob chuva para ser o meia que Ceni busca no São Paulo

O técnico Rogério Ceni ficou bastante desgostoso com a criação do São Paulo nos dois primeiros jogos no Paulistão. O time perdeu do Guarani, por 2 a 1, e ficou no 0 a 0 com o Ituano, no Morumbi. Recuperado da covid-19, Igor Gomes trabalha forte para se colocar à disposição do treinador como o armador tão procurado.

Nesta terça-feira, pelo segundo dia seguido, Igor Gomes esteve normalmente no campo do CT da Barra Funda. Correu bastante em um treino sob imensa chuva. O jogador tenta mostrar evolução física para ser relacionado diante do Red Bull Bragantino, na quinta-feira, fora de casa.

Por causa da covid-19, o meia perdeu uma semana de treinos no São Paulo e ainda carece de trabalhos fortes para ter condições de atuar em alto nível. Rogério Ceni vem batendo na tecla que o time precisa de tempo para estar 100%.

O primeiro dia do mês de fevereiro começou com trabalho físico no Reffis. Na sequência, com o grupo quase completo, o treinador são-paulino comandou atividades de aprimoramento das jogadas ofensivas, de finalizações e, por fim, de duelos individualizados entre ataque contra defesa.

O zagueiro Arboleda continua defendendo as cores do Equador e o volante Luan e o atacante Luciano estão em reta final de tratamento de problemas físicos. Como o clássico com o Palmeiras no fim de semana foi adiado, o trio deve ficar à disposição para o duelo com o Santo André, dia 9, no Morumbi.