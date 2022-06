Esporte Igor Gomes aposta em 1ª vitória do São Paulo fora do Morumbi contra o Botafogo

É chegada a hora de o São Paulo conquistar sua primeira vitória longe do Morumbi no Campeonato Brasileiro. É o que espera o meio-campista Igor Gomes, que retorna ao time, nesta quinta-feira, às 16h, no Engenhão, diante do Botafogo, em duelo válido pela 12ª rodada.

“Tenho muita confiança que o resultado neste próximo jogo vai vir, mais um resultado positivo graças a nossa entrega, nossa dedicação dentro de campo, que é a nossa maior identidade”, disse o atleta, que cumpriu suspensão e não participou da vitória sobre o América-MG.

O São Paulo soma cinco empates e uma derrota fora de casa. “A gente veio de quatro jogos fazendo grandes exibições, mas não conseguindo os três pontos. A gente sabe como é importante os três pontos, manter a regularidade dentro de casa, ganhamos e estamos cada vez mais confiantes para o próximo jogo contra o Botafogo.”

O fato de o Botafogo estar na zona de rebaixamento, que deve causar uma pressão a mais da torcida carioca, não incomoda o atleta são-paulino. “Lógico que eles têm o fator casa, com a torcida apoiando, mas isso não vai influenciar nada para a gente. Nosso time é de grandes jogadores, acostumados a jogar nesse tipo de ambiente. Não altera nada na nossa entrega, na nossa vontade de vencer, vontade de sair com os três pontos. A gente vai para lá com a mesma determinação de todos os jogos.”

O São Paulo inicia a disputa da 12ª rodada, com 18 pontos, em terceiro lugar, atrás de Palmeiras (22) e Corinthians (21). A situação do Botafogo é totalmente, pois soma apenas 12 pontos, em 17º lugar.