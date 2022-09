Igor Formiga e Artur preocupam técnico Hélio dos Anjos na Ponte Preta

As laterais da Ponte Preta são as principais preocupações de Hélio dos Anjos para as próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Igor Formiga e Artur foram substituídos por problemas físicos durante a vitória sobre o Sport, por 1 a 0, na última quarta-feira.

Igor Formiga acabou deslocando o ombro direito durante uma disputa de bola ainda no primeiro tempo, enquanto Artur sentiu um problema muscular e foi substituído no intervalo. Hélio dos Anjos acredita que não vai poder contar com os dois jogadores pelo menos para os próximos dois jogos.

“O ruim foi perder dois jogadores para no mínimo dois jogos. Estou mais preocupado com o Formiga. Luxação de ombro não é simples. Vamos aguardar os exames, e esperar também os exames do Artur. Ele terminou o primeiro tempo sentindo. Espero que não seja tão grave”, disse o treinador.

Para a direita, Hélio dos Anjos tem Norberto e Bernardo como opções, com prioridade para o primeiro, que era titular até se lesionar e ser substituído por Igor Formiga. Na esquerda, o reserva imediato de Artur é o prata da casa Jean Carlos.

Essas não devem ser as únicas mudanças feitas pelo treinador para o jogo da próxima terça-feira, contra o Ituano, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela 30ª rodada. O volante Léo Naldi retorna de suspensão no lugar de Fraga, que volta para o banco de reservas apesar de ter ido muito bem contra o Sport.

Na sétima colocação, com 39 pontos, a Ponte Preta está a seis do G-4, mas a diferença pode aumentar até o encerramento da 29ª rodada.