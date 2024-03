Igor Coronado é diagnosticado com dengue e deve desfalcar Corinthians na Sul-Americana

O Corinthians pode ter um problema para a estreia na Copa Sul-Americana. O meia Igor Coronado foi diagnosticado com dengue e está sendo observado pelo departamento médico do clube. Ele já havia ficado de fora do amistoso frente ao Londrina, realizado na última quarta-feira, na cidade de Cascavel (PR). Dificilmente o atleta estará à disposição diante do Racing, na terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O diagnóstico de dengue foi confirmado logo após o atleta se recuperar de uma lesão muscular na coxa. A tendência é que a doença retarde o processo de recondicionamento físico do jogador.

Na manhã desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após um dia de descanso. Os atletas realizaram uma ativação física na academia antes de seguirem para o aquecimento no campo. O técnico António Oliveira organizou um treinamento de posse de bola e marcação pressão em espaço reduzido e, depois, um enfrentamento também com o campo encurtado.

O zagueiro Félix Torres retornou após servir à seleção do Equador na Data Fifa e treinou com o grupo. O treinador ainda está na expectativa de poder contar com Diego Palacios e Fausto Vera, em transição física devido a suas respectivas lesões.

Já o volante Maycon ainda não tem previsão de retornar aos gramados. O jogador teve uma lesão no músculo retofemural da coxa direita e deve perder os primeiros jogos da equipe na Sul-Americana.

O Corinthians está no Grupo F do torneio continental. Além do Racing, do Uruguai, enfrentará o Argentinos Juniors, da Argentina, e o Nacional, do Paraguai.