Esporte Iga Swiatek ‘quebra protocolo’ e se emociona com mais um título em Roland Garros

Num misto de emoção e muita alegria, com direito a “quebra no protocolo”, a polonesa Iga Swiatek festejou bastante a conquista do título de Roland Garros neste sábado, após superar Karolina Muchová na final. Apesar de ter confirmado o seu favoritismo, ela fez questão de exaltar a sua rival.

“Sabia desde o início que deveria encontrar a Karolina Muchová em algum momento na competição. Ela está em grande fase, tem uma variação de golpes muito complicada e fez uma excelente exibição”, afirmou a vencedora que, ao erguer o troféu, viu a parte de cima da taça cair no chão. Um integrante da comissão se apressou em pegar a peça e a entregou à tenista.

Emocionada com o seu terceiro título de Roland Garros, Swiatek falou sobre o período de preparação e enalteceu o nível das competidoras que participaram do torneio. Durante a cerimônia, os torcedores poloneses que foram prestigiá-la foram citados pela campeã.

“Agora o momento é de comemoração, pois o nível foi muito intenso. Gostaria de agradecer à minha equipe, meus pais, que estiveram presentes e também aos poloneses que viajaram até o torneio. É mesmo um momento muito especial”, afirmou a número 1 do mundo.

Uma das melhores jogadoras da atualidade, a polonesa se emocionou bastante. Dona de uma bela campanha, onde perdeu apenas um set, a tenista disse que vencer em Roland Garros tem um sabor especial.

“Esse é o meu torneio preferido. Sinto realmente uma emoção muito grande em poder ganhar aqui. Espero no ano que vem poder estar novamente aqui (na final). Estou muito feliz e divido isso com todos vocês”, comentou.