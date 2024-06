Esporte Iga Swiatek desiste do Torneio de Berlim, preparatório para Wimbledon, por ‘desgaste físico’

Líder do ranking feminino, tetracampeã em Roland Garros e vindo de 19 vitórias seguidas no circuito, a polonesa Iga Swiatek acusou cansaço e anunciou nesta quarta-feira que não disputará o Torneio de Berlim, a nível WTA 500, preparatório para o terceiro Grand Slam da temporada: Wimbledon.

“Devido ao cansaço físico e mental geral após nove semanas intensas, infelizmente preciso me retirar do Torneio em Berlim para descansar e me recuperar”, anunciou Swiatek, ressaltando a forte campanha na temporada de saibro.

“Sentiremos sua falta Iga. Nos vemos no futuro!”, lamentou a organização do Torneio de Berlim, que retornou em 2021 após 11 temporadas de ausência entre 2009 e 2019 – também não teve edição em 2020 por causa da pandemia de coronavírus.

O WTA de Berlim será disputado entre 17 e 23 de junho. E antes de Wimbledon, que começa dia 1º de julho, ainda haveria chance de Iga jogar um torneio mais curto, mas ela deve voltar à quadra, mesmo, apenas na grama de Londres, onde defenderá pontos das quartas de final alcançada em 2023.

Jogar na grama é uma das dificuldades de Swiatek, que disse após conquistar Roland Garros pela quarta vez que está melhorando sua adaptação e performance, apenas de ainda não ter um grande resultado na superfície.

A italiana Jasmine Paolini, derrotada por Swiatek na decisão em Roland Garros, é outro desfalque na competição alemã disputada na grama. Ela também optou por descansar após ir à decisão em Paris em simples e também nas duplas, ao lado de Sara Errani.