Iga Swiatek avança fácil e jovem Andreeva surpreende italiana Paolini no Torneio de Cincinnati

Principal cabeça de chave e líder disparada do ranking, a polonesa Iga Swiatek precisou de pouco mais de uma hora para derrotar a ucraniana Marta Kostyuk, 21ª do mundo, e avançar às quartas de final do WTA 1000 de Cincinnati nesta sexta-feira. Sem dificuldade, a favorita venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

A adversária da polonesa na próxima fase, neste sábado, será o fenômeno russo Mirra Andreeva, de 17 anos, que eliminou a italiana Jasmine Paolini, número 5 do mundo e finalista em Roland Garros e Wimbledon na atual temporada.

Atualmente ocupando a 24ª posição no ranking da WTA, a jovem levou duas horas para virar a partida. Ela saiu atrás no primeiro set por 6/3, mas se recuperou e levou a melhor nas parciais seguintes por 6/3 e 6/2, classificando-se às quartas. Antes, a russa havia eliminado a ex-número 1 do mundo Karolina Pliskova e Emma Navarro, atual 13ª colocada no ranking.

Também pelas oitavas de final do torneio feminino, Aryna Sabalenka, número 3 do mundo, derrotou a ucraniana Elina Svitolina (29ª) por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

A belarussa enfrentará, neste sábado, a russa Liudmila Samsonova, 17ª do ranking, que derrotou a armênia Elina Avanesyan (60ª) por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/0 e 6/3.

Mais cedo, ainda pela segunda fase da competição, a norte-americana Jessica Pegula, número 6 do mundo, passou pela checa Karolina Muchova por 2 sets a 1 (5/7, 6/4 e 6/2).