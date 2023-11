Iga Swiatek arrasa Pegula em 56 minutos, conquista WTA Finals e volta ao topo do ranking

Para quem imaginava equilíbrio e grande disputa, a tão aguardada final do WTA finals entre as invictas Iga Swiatek e Jessica Pegula não deu graça. De maneira arrasadora, a polonesa de 22 anos massacrou a americana com 6/1 e 6/0 em Cancún, em somente 56 minutos, para levar o título e fechar o ano de volta ao topo do ranking.

Depois de muitos problemas por causa da chuva em Cancún, que adiou ou paralisou alguns jogos, a decisão acabou atrasada em um dia e veio em forma de vingança de Swiatek nesta segunda-feira. Após ser superada por Pegula duas vezes no ano, a polonesa não deu chances na decisão para garantir o retorno ao topo após dois meses – havia sido superada por Sabalenka em setembro.

Depois de cair na United Cup em janeiro para a americana e nas semifinais do Aberto do Canadá, em três sets, Swiatek previa uma dura batalha na decisão. Ao menos foi o que disse após passar por Sabalenka nas semifinais, no domingo. Em quadra, porém, não foi o que ocorreu.

Potente no saque e feroz nas devoluções, Swiatek fechou o primeiro set por 6/1, mostrando todo seu talento. Ela não perdeu a concentração na parcial seguinte e voltou ainda melhor, fechando de maneira humilhante, com um pneu, após bola para fora da americana. Sentada na quadra e esbanjando uma mescla de alívio e muita felicidade, a polonesa vibrou muito com a 11ª vitória seguida e com a campanha perfeita no México, com cinco vitórias por 2 a 0.

Ela deu um abraço em Pegula na rede, jogou bolinha e raquete para a torcida e cumprimentou seu córner antes de sair saltitante pela quadra. Ela ainda arriscou uma dancinha com o pescoço enquanto aguardada para receber o troféu.

Além do topo do ranking da WTA, Swiatek ainda fecha a temporada com grandes marcas. São seis títulos em 2023, ano no qual levou um Grand Slam, em Roland Garros, um WTA 1000, em Pequim, na China, e o Finals pela primeira vez na carreira.