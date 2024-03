Iga Swiatek acaba com ‘maldição’ da favorita e conquista WTA de Indian Wells pela 2ª vez

Iga Swiatek recuperou o trono de Indian Wells após cair na semifinal do ano passado. Campeã em 2022 justamente superando Maria Sakkari na decisão, a polonesa ganhou outra vez da grega na final deste domingo para celebrar novo título. De quebra, acabou com a “maldição da favorita” no deserto da Califórnia. Desde 2012, com a belarussa Victoria Azarenka, que uma cabeça de chave 1 não erguia o troféu do WTA 1000. Ela o fez com maestria, ganhando por 6/4 e 6/0 em somente 1h09.

Aos 22 anos, a polonesa chega à conquista de seu 19º título de WTA, sendo oito a nível 1000. Se tornou bicampeã em Indian Wells, assim como foi em Roma, além de ganhar em Miami, Doha, Pequim e o Finals. Na próxima semana buscará o segundo troféu em Miami, já iniciando a preparação para buscar do tetracampeonato em Roland Garros. Ainda tem um Aberto dos Estados Unidos no vitorioso currículo.

Swiatek começou o jogo de maneira arrasadora e foi logo abrindo 3 a 0. Sem ter o saque ameaçado, ainda quebrou o serviço da grega. Sakkari sofreu uma enormidade para anotar o primeiro ponto no jogo. O fez com bela esquerda.

Ciente que tinha de quebrar o saque da líder do ranking para voltar ao jogo, teve um break point no quinto game com 30 a 40 e desperdiçou. Voltou a ter chance em bela devolução e desta vez não decepcionou, após bola para fora da polonesa. Bem no saque, empatou por 3 a 3. Depois 4 a 4.

Iga começou a bater mais forte na bola, vibrar a cada ponto somado e fez 5 a 4. Novamente colocou enorme pressão do saque de Sakkari e, no terceiro set point, fechou para largar com vantagem de 6 a 4. Depois de cair na semifinal em 2023, a polonesa não queria perder a chance de recuperar o torno em Indian Wells.

E o começo do segundo set foi uma reprise da parcial anterior, com Iga abrindo 3 a 0 sacando uma enormidade e quebrando o serviço de zero. Desta vez, sem cometer erros, a jornada foi ainda melhor, sem oferecer reação. Com vantagem incrível de 5 a 0, ela abriu logo três match points e fechou no primeiro, mostrando que é a melhor do planeta com sobras.

LAURA PIGOSSI FORA DE MIAMI

Pelo qualificatório do WTA 1000 de Miami, a brasileira Laura Pigossi caiu neste domingo ao ser superada pela americana Taylor Townsend, terceira favorita, com duplo 6/4 após 1h38 de jogo.

A brasileira, especialista em duplas, começou o jogo perdendo o saque. Devolveu a quebra no game 4 e mais uma vez perdeu o serviço, logo a seguir, superada por 6 a 4 no primeiro set.

O segundo set começou da mesma maneira, com Thousand logo abrindo 2 a 0. Voltaria a quebrar e subiu para 5 a 1 na parcial. A brasileira ainda reagiu com três pontos seguidos, mas deu adeus à chave principal com a americana fechando no primeiro match point.