Ídolo do Vasco, Roberto Dinamite tem alta de hospital após duas semanas

Roberto Dinamite, ex-atacante e ex-presidente do Vasco teve alta do hospital Unimed, no Rio de Janeiro, neste sábado, após duas semanas internado. Em vídeo publicado em sua conta no Instagram, o ex-dirigente de 68 anos agradeceu o apoio que recebeu.

Dinamite, que no começo do ano revelou que estava com câncer, foi internado para passar por uma cirurgia no intestino (retirada da bolsa de ileostomia). Dinamite estava internado desde o dia 7 de agosto.

“Saindo agora do hospital, 9h da manhã, indo para casa, graças a Deus, descansar um pouco mais, ficar com a família, ficar mais forte. Se Deus quiser, logo logo vamos ficar juntos. Obrigado pela força”, afirmou Dinamite, em vídeo publicado em suas redes sociais.

Roberto Dinamite defendeu o Vasco por 21 anos. Disputou 1.110 partidas e marcou 702 gols. Conquistou um Campeonato Brasileiro (1974) e cinco Estaduais (77, 82, 87, 88 e 92). Ele esteve ainda nas Copas do Mundo de 78 e 82. Foi presidente do Vasco de 2008 a 2014.